《英雄聯盟》Faker內建人體計時器？讀秒挑戰「一次成功」笑開懷！網驚：太扯了

《英雄聯盟》紅牛盃明（29）日晚間就要開賽，這次邀請 T1 與 G2 Esports、Karmine Corp、NNO Old、Los Ratones 等五支隊伍進行六場對戰，T1 在前日已經飛往德國慕尼黑場地，而除了比賽外，官方今日曝光賽前的趣味短影片，由 Faker 進行「計時器讀秒」挑戰，沒想到他一次就成功直接露出開心笑容，讓網友大喊：「太扯了！」

Faker 內建人體計時器？（圖源：Red Bull Gaming）

T1 預計在台灣時間 11 月 30 日凌晨 01:00（表定時間，可能會提早或延後）連續三場出戰，在比賽前，Red Bull 也邀請到 Faker 來進行讀秒挑戰，對於平常要記敵方角色 CD 的李哥來說完全不成問題，第一次按就 5.00 秒整數成功，甚至不是看著螢幕計時，讓 Faker 也開心的笑出來比讚。

影片曝光後讓不少網友稱讚：「太強了吧」、「好猛喔」、「跟鬼一樣」、「有點扯」、「他比賽算金人時間就超準」、「看著按都不一定按得到了」、「平常都在算 CD 的含金量」、「要再按六次證明自己」、「他完全沒看欸」。