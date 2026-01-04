《英雄聯盟》Faker這次大意了！實況意外洩露個人郵箱馬上被塞爆，網笑Bdd機會來了！
對於像是《英雄聯盟》的傳奇中路選手 Faker 這樣的名人們來說，為了讓自己的私下生活不會受到打擾，因此對於自己的住家地址、電子郵件、手機號碼等個資也必須更加注意，避免洩漏出去之後就馬上收到蜂擁而至的騷擾訊息。不過，Faker 近日在實況時為了登入西洋棋網站，竟意外洩露了私人電子郵件地址，讓他接下來必須想辦法避免自己的郵箱被塞爆，收到更多的騷擾訊息，也引起許多網友笑稱：「Bdd 有機會了！」
日前《英雄聯盟》傳奇中路選手 Faker 在開實況與粉絲互動時，為了登入線上西洋棋網站 Chess.com，因此使用自己的私人電子郵件註冊。不過，他卻一時不察的沒有用其他圖片等方式遮住註冊資訊，就這樣流出了自己的私人電子郵件地址。結果他的 Gmail 電子郵箱似乎馬上就被塞爆了，但後來 Faker 也表示其實洩漏了也沒關係。
對於 Faker 這樣的傳奇明星來說，接下來他肯定也必須更換這個已經洩露的電子郵件，以避免自己一直被騷擾。同時，也有許多網友笑稱一直以來都是 Faker 粉絲，很想拿到前輩電話號碼卻未果的 KT 戰隊中路 Bdd 有機會了：「沒有電話 信箱也可以！」、「Bdd：終於！」，不過，也有人指出，雖然 gmail 現在已經已經可以修改帳號，但舊的電子郵件地址仍然能夠使用，會自動轉寄到修改後的帳號，因此 Faker 似乎只能重新申請一個新帳號了。而事實上，台灣的《英雄聯盟》前選手與實況主 NL 也曾意外流出自己的手機號碼，當時也收到許多騷擾訊息，因此對於這些公眾人物來說，此類事件真的不可不防。
