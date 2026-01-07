《英雄聯盟》Faker實況遇隊友掛網送檢舉，沒想到又是「LPL選手」在搞

《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 在經過多個公開行程後，於近日回歸實況行列，沒想到卻在昨（6）日單排時，連續遭遇一名疑似為 LPL 職業選手的輔助銳空消極遊戲，期間多次表達不滿，最後連續送他好幾個檢舉，也引起社群熱議。

Faker 常在實況中遇到這種玩家，還都是來自 LPL 的選手？（圖源：LCK）

根據實況畫面與社群整理資訊，該帳號為「Restschnee #2003」，被指出是中國 LPL 戰隊 ThunderTalk Gaming（TT Gaming）的選手 Feather。在實況的第二場對局中，Faker 在開場約 10 分鐘後明確表示「銳空沒在玩遊戲」，並指出該位隊友明明位於自己後方卻沒有 Cover 他，後續以「消極態度、不符合運動精神、濫用標記」等理由提出檢舉。

Faker 於實況中直言：「有些玩家每打兩場就該被封鎖一次，對付那種直接掛網的玩家，唯一的方式就是那樣。」認為 AFK 或消極遊戲是對遊戲本身的不尊重，並在看到銳空長時間停留於上路近乎掛機後，再次追加檢舉，實況接近尾聲時，Faker 直言希望該名玩家能被封鎖，並感嘆自己連續實況兩天，幾乎每兩場就會遇到類似玩家。

Faker 直接檢舉這名沒在玩的銳空（圖源：T1 Faker）

該場結束後，Faker 仍於實況中表示，希望下一場只要是「程度稍微差一點的隊友」即可，沒想到在下一場對局開始後，他發現 Feather 出現在敵方隊伍中，當下脫口而出：「哇，這傢伙竟然還沒被封鎖」，相關片段隨後在國外社群平台快速擴散，引起網友熱議。

其實過去 Faker 就曾遇過同樣是 LPL 選手的 TES 晴天也有類似消極遊戲的情形，最後則是導致晴天道歉並罰款，同時韓服帳號也被禁止使用等下場。