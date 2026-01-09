《英雄聯盟》Faker檢舉LPL選手消極遊戲後續曝光！神罰再度發威讓戰隊、本人光速道歉還有罰款

對於《英雄聯盟》的職業選手們來說，平常除了努力練習準備，爭取在賽場上有更好的發揮，全力爭取更好的成績外，其中一項重要的「社會責任」就是不能消極的對待每一局自己排到的積分對戰，卯足全力取勝。最近《英雄聯盟》的傳奇選手 Faker 在開直播打韓服時被一個隊友消極以待的事情也引起熱議，而經查發現，該名玩家竟是中國 LPL 賽區 TT 戰隊的職業選手 Feather，讓事情迅速發酵。昨（8）天 TT 戰隊也正式發布公告，表示將對 Feather 處以罰款，並且也會加強管理。

TT輔助Feather(Credit:TT戰隊)

針對日前 Faker 在直播上檢舉隊友「消極態度、濫用標記、不符合運動精神」的事件，經查後發現該名隊友也是《英雄聯盟》職業選手，目前效力於中國 LPL 賽區 TT 戰隊的輔助選手 Feather，也引起社群譁然。對此，TT 戰隊也於昨（8）天正式發布公告，確認 Feather 的確在該局遊戲中消極遊戲，也影響了其他玩家的體驗與對局公平，與職業選手的基本素養不符。而 Feather 也透過微博致歉，表示自己已經深刻認知到這個問題的嚴重性，以後也會端正自己的遊戲態度。

並且，TT 戰隊在聲明中也提到，LPL 官方已經對 Feather 的處以罰款與批評教育，而 TT 戰隊也扣除了 Feather 的當月績效獎金，也會更教育 Feather，承諾會正確引導選手，處理競技賽事帶來的壓力，也對受到影響的該局玩家與所有關注者致歉。不過，也有網友指出，事實上 1 月份並沒有什麼《英雄聯盟》賽事，因此所謂的「績效獎金」可能也只是輕輕放下，認為對於 TT 戰隊來說，這件事就只是及時止損而已，似乎罰太輕了。