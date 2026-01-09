《英雄聯盟》Faker直播遇歧視ID默默檢舉，網讚：不愧是GOAT、優良示範

《英雄聯盟》傳奇選手 T1 Faker 昨晚持續實況，而沒想到對戰中遇到了一名韓文中帶有歧視意味的玩家 ID「掌櫃」，而他當下沒有多說什麼就直接透過系統檢舉，不少網友稱讚他：「不愧是GOAT」、「優良示範」。

Faker 在實況中默默檢舉歧視ID（圖源：LCK）

針對「掌櫃」一詞的背景，有熟悉中韓文化的玩家指出，該稱呼在韓國語境中並非單純的職業名稱，而是帶有歷史脈絡的歧視用語。過去華人移民前往韓國，多以經營中式餐館、擔任服務生為生，「掌櫃」逐漸被用來指涉華人族群，並演變為帶有刻板印象甚至貶低意味的稱呼，部分說法也提到，該詞在韓國網路文化中常與其他負面諧音或侮辱性用語一併使用，因此絕對是歧視性用語。

而這個事件透過社群擴散後，不少人稱讚 Faker 的做法：「偉大」、「李哥也嚴厲斥責」、「不愧是歷史偉人」、「LOL糾察隊」、「真的是GOAT」、「優良示範」、「也不算嚴厲斥責啦，但至少有默默檢舉」。