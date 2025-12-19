《英雄聯盟》Faker要Peanut「回歸」本人聽到了！笑回：要響應神的號召嗎？

在今年《英雄聯盟》世界大賽圓滿落幕後，也代表從 2014 年出道至今，但已經必須解決兵役問題的打野選手 Peanut 必須退役，等待入伍服役。而為了紀念這位傳奇打野選手，韓國《英雄聯盟》LCK 賽區的主場館 LCK Arena 也特別打造了退役紀念牆，讓大家能回顧 Peanut 的傳奇職業生涯。他的前隊友，傳奇選手 Faker 也有親自到現場留言希望 Peanut 回歸，Peanut 也表示自己已經看到了並且回應。

(Credit:LOLEsports)

最近在《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區主場館 LCK Arena 中正在舉辦 HLE 打野選手 Peanut 的退役特展，細數這位傳奇打野 11 年的職業生涯中走過的各種成就：7 次 LCK 冠軍、7 次《英雄聯盟》世界大賽旅程都進入了淘汰賽，三次八強、三次四強與一次亞軍、2017 年《英雄聯盟》季中邀請賽總冠軍...，讓許多 Peanut 的粉絲能夠到現場參觀，並且也能在紀念牆上留言給 Peanut。

而昨（18）天 Peanut 效力於 SKT 時的前隊友，傳奇中路 Faker 也到現場參觀，並且也留言希望 Peanut 能夠回歸。Peanut 也馬上在直播上表示自己已經看到了，並且也向觀眾們詢問：「我應該要響應神的號召嗎...」，而事實上，接下來他其實還有「最後一舞」，將在直播平台 SOOP 舉辦的 SLL 賽事中與 ROX 的前隊友 Smeb、Kuro、PraY 等人一起並肩作戰爭奪冠軍。

只不過，Peanut 也馬上表示，要談復出的話對他來說似乎還太遙遠了，可能也要等到當完兵以後才會考慮，而事實上，由於 Peanut 的入伍日期延期了，因此在結束 SLL 的表演賽之後，接下來 Peanut 還會繼續進行直播，直到明年年中才會正式入伍服役。