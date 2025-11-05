《英雄聯盟》Faker角色池破世界賽紀錄！全局BP加持...網反讚歎另一名選手？
2025《英雄聯盟》世界賽剩下最後一場冠軍戰將在 11 月 9 日登場，由力拼三連霸的 T1 對上有望拿下隊史首冠的 KT 韓國電信大戰，而在此之前，T1 傳奇選手 Faker 已經打破了一個紀錄，在今年比賽中一共掏出 14 名角色，成為有史以來使用英雄數最高的選手，超越 BeryL。
根據外媒統計資料，Faker 在這次的世界賽設下了新的紀錄，使用 14 名英雄超越 2022 年 BeryL 的 13 名，排名如下：
Faker：14（2025）
BeryL：13（2022）
BeryL：12（2021）
Fudge：12（2021）
Knight：12（2024）
ON：12（2023）
不過今年由於全局BP（無懼選角）新制的加持，因此使用到的英雄數量會比較多也算是合理，也讓不少人反而更讚歎 BeryL 的表現，在當時沒有全局 BP 的情況下，卻還能拿出非常多神奇選角驚豔觀眾，可以說是角色池最深的選手代表。
🚨 Faker sets a new record: He is the player who has played the most unique champions in a single edition of Worlds
🇰🇷 Faker - 14 UC | 2025 🆕
🇰🇷 BeryL - 13 UC | 2022
🇰🇷 BeryL - 12 UC | 2021
🇦🇺 Fudge - 12 UC | 2021
🇨🇳 Knight - 12 UC | 2024
🇨🇳 ON - 12 UC | 2023#Worlds2025… https://t.co/4nC2Cofpy0 pic.twitter.com/CEanNYkzuX
— Monsieur Yordle 📊 (@MonsieurYordle) November 4, 2025
今年 Faker 所使用過的英雄包含：塔莉亞、阿卡莉、安妮、勒布朗、卡莎碧雅、歐羅拉、奧莉安娜、阿祈爾、雷茲、艾妮維亞、賽勒斯、維克特、梅爾、加里歐。或許我們有機會在決賽中看到李哥拿出第 15 甚至第 16 隻藏招也說不定。
