《英雄聯盟》Faker超扯！比賽完美計算對手技能冷卻，連裝備符文都算進去

《英雄聯盟》比賽裡選手們不論是在對線或是團戰碰撞時都會計算對手使用過的召喚師技能還有英雄技能的冷卻時間，因為知道對方技能什麼時候轉好可以利用時間差佔據對抗上的優勢，或決定該碰團戰還是暫避鋒芒，是跟視野同樣重要的資訊。要一邊操作角色一邊考慮各種因素計算對手的技能時間非常困難，近期韓國 T1 傳奇中路選手 Faker 就因為完美計算 ShowMaker 阿璃的技能冷卻時間受到韓國媒體報導。

技能精算大師（來源：LCK）

時間回到 1 月 31 日，LCK Cup 小組賽超級週 T1 所在的巴龍組只要再輸掉一場對戰就確定總積分不敵遠古巨龍組，同組隊友 NS 力克 KT 保住一線生機之後輪到 T1 必須擋下 DK，而 T1 也不負眾望以乾淨俐落的 3：0 收下勝利。

廣告 廣告

韓國媒體 Naver Esports 觀察對戰紀錄發現 Faker 在第三局的最後一波主堡團戰裡給出敵方 ShowMaker 阿璃 E 技能「魅惑」還有 5 秒轉好的資訊，由於 Highlight 放出的隊伍語音跟比賽畫面時間軸有微小的差距，經過確認 ShowMaker 於 39 分 16 秒丟出 E 技能之後 Faker 是在 39 分 21 秒的時候報出技能時間，而那時候 ShowMaker 的 E 真的還剩 5 至 6 秒轉好，所以 Faker 提供的資訊完全正確。

雖然《英雄聯盟》的英雄技能時間都有初始數字，但點出不同符文、等級增加（阿璃的 E 不會受此影響）、購買有技能急速屬性的裝備都會讓冷卻時間縮短，所以實際時間必須經過多重計算。此外若是計算錯誤，隊伍將要承擔報錯資訊帶來的戰術風險。

Faker 在 39 分 21 秒告知隊友 ShowMaker 的 E 還有五秒（來源：LCK）

一般而言玩法師英雄時為了施放更多技能會購買愛歐尼亞之靴（CD 鞋）搭配隨等級提供技能急速的「卓越」符文。雖然得不到親口證實但 Naver Esports 推測 Faker 在計算時已經考慮到 ShowMaker 購買水星之靴且沒有點選卓越符文，然後已知 ShowMaker 有購買「惡意」的情況下 Faker 確認他總共有 15 技能急速（約減少 13% 冷卻時間）再依照阿璃 E 技能 12 秒的固定冷卻時間算出 ShowMaker 當下的 E 技能冷卻時間大約是 11 秒（12 - 13% = 10.44），之後自己吃到 E 的瞬間馬上紀錄時間，再給予逼主堡的隊友相關資訊。

過去 Faker 曾在 2023 年世界大賽準確替隊友計算出對手的大絕時間引發熱議，如今再因為完美算出 ShowMaker 的技能時間受到韓國媒體關注。另外因為媒體可以在賽前一段時間進入 LCK 比賽現場，Naver Esports 也提到 Faker 時常在賽前的技術檢查時間與隊友討論現版本強勢打野刷完一輪野怪需要幾分幾秒，如此心思縝密的利用時間使得 Naver Esports 在文章最後評價 Faker「從遊戲開始到主堡爆破的那一刻，每分每秒都在計算、準備、行動。」

ShowMaker 在 39 分 16 秒丟 E 命中 Faker（來源：LCK）



