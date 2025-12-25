《英雄聯盟》Faker跨年夜中國開見面會，黃牛竟開賣「與李哥共進晚餐」行程掀隱私爭議

《英雄聯盟》電競傳奇 Faker 前日宣布要在 12 月 31 日晚上於中國成都舉辦粉絲見面會，儘管光入場就要破 7000 元台幣，最貴門票還破 3 萬元，仍在 1 分鐘內秒殺搶空，而現在更誇張的是，竟然有黃牛在網路上開賣破 4 萬元的「慶功宴門票」，號稱可以跟 Faker 一起用餐，但這並非官方行程，因此也掀起隱私爭議。

李哥的私人行程遭到黃牛販售（圖源：LoL Esports）

黃牛在網路上除了販售見面會門票之外，還另外販售了「見面會後的慶功宴」要價人民幣 9500 元（約新台幣 42500 元），而根據黃牛敘述，慶功宴場地會在飯店的宴會廳，但如果有突發狀況或是行程洩漏，就會更改舉辦地點，從這段話來看，更像是黃牛私自販售 Faker 的慶功宴行程。黃牛還說明吃飯的並非與 Faker 同一張桌子，但可以向購買者保證能參加這場有 Faker 在場的慶功宴，只要跟著他們的安排走即可。

而這樣私自販售 Faker 的私人行程也引起議論：「能保證李哥的人身安全嗎？主辦方大可不必這樣吧」、「賣慶功宴真的扯」、「這根本只是帶你去他吃飯的餐廳而已吧？還搞得跟官方一樣叫慶功宴」、「真的有傻子會去嗎」、「我覺得李哥需要貼身保鏢了」、「沒想到私生飯也能賣行程」、「主辦吃相太難看」、「太離譜了」、「這黃牛該不會就是主辦本人吧」、「李哥下次還是別來了」。