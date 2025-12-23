《英雄聯盟》Faker跨年夜在中國開見面會！最高票價超狂破3萬 粉絲傻眼：韓星都不敢這麼開

《英雄聯盟》雖然是處於休賽季的狀態，但身為電競傳奇，T1 六冠王 Faker 本人似乎完全無法休息，今（23）日他的官方微博宣布將在成都舉辦粉絲見面會，時間點落在跨年當天 12 月 31 日晚上 20:00，更狂的是票價從 1588 元人民幣（約新台幣 7096 元）到最高竟要 6988 元（約新台幣 31240 元）。

李哥要去中國跨年了！（圖源：LoL Esports）

Faker 官方微博帳號稍早公開見面會消息：「以信仰為名，以熱愛為光。每一份支持都是前行的鎧甲，每一次相見都值得全力以赴。中國・成都我的見面會即將開啟，期待與各位召喚師相約。」

而根據售票網站資訊，見面會將於跨年當天 12 月 31 日晚間 20:00 在成都科幻館舉辦，票價從人民幣 1588 元、1888 元、2988 元、4988 元到最高 6988 元，不同票價的權益包含：友誼賽資格、1V6合影、互動小遊戲、親簽物品、紀念T-Shirt、活動紀念滑鼠墊、簽印手幅、印簽小卡、充氣應援棒等。目前票券已在今晚 7 點開賣。

Faker 見面會票價相當的不便宜（圖源：貓眼演出）

由於票價就連最便宜都要突破新台幣 7000 元，引起不少人吐嘈：「就連韓星都不敢這麼開（價）」、「還以為是日幣」、「無法理解的價位」、「如果在加上黃牛價該不會破 10 萬了」、「這價格是李哥會手把手教我打 LOL 嗎？」、「聽說黃牛已經破 2 萬人民幣」。