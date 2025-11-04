《英雄聯盟》G2公布世界賽團練成績！左打KT右打T1慘被吐嘈：經典訓練賽戰神

今年《英雄聯盟》世界賽 G2 睽違四年後再度打入八強行列，不過最終遭到 LPL 賽區的 TES 淘汰，在決賽兩支隊伍出爐後，G2 經理 Romain Bigeard 按照往例公布了他們這次的團練戰績，沒想到其中左打 KT 又殺 T1，讓不少人吐嘈又是「團練一條龍，正賽一條蟲」。

G2 又成為今年世界賽的團練戰神（圖源：LoL Esports）

根據 G2 經理列出來的團練戰績，一共 70 勝 59 敗，整體勝率約 54%，而沒想到他們打 LTA 隊伍 FLY、VKS、100T 勝率意外低僅有 31%，卻能在面對決賽的兩支隊伍 KT、T1 拿下 9-4、10-6 的戰績，讓人猜想 LCK 隊伍團練是否都沒有認真打。而在台灣觀眾關注的 CFO、TSW與 PSG 則是分別取得 5-4、5-1 與 4-0 的戰績。

網友們吐嘈：「G2 又成為團練冠軍了」、「輸給北美巴西但打贏韓國？？」、「這就是為什麼團練成績一點都不重要」、「難怪 T1 跟 GEN 會拿冰鳥」、「屌虐 PSG」、「經典訓練賽戰神」、「G2 看起來不會打 LPL 耶」。