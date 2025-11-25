《英雄聯盟》Gumayusi世界冠軍造型是尤娜拉與好運姐！本人透露風格要求

《英雄聯盟》前 T1 選手 Gumayusi 前日正式宣布加盟 HLE，隨即在昨日舉辦粉絲見面會，在其中他確認了他今年世界冠軍造型與 FMVP 造型的選擇，將會是尤娜拉與好運姐！

Gumayusi 的兩個世界冠軍造型確定了！（圖源：LoL Esports）

昨日 Gumayusi 正式以 HLE 選手的身分與粉絲見面，在其中的環節他也聊到了今年世界冠軍的造型選擇，世界冠軍造型將會是尤娜拉，希望採用可愛一點的風格，而 FMVP 的尊爵不凡造型則是會選擇好運姐，這個則是會更想要「更有魅力」的風格。

不過 Riot Games 直到今年 8 月底才公布 2024 世界冠軍造型，所以要見到 Gumayusi 的這兩個造型，勢必也是要等一段很長的時間。