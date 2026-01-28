《英雄聯盟》Gumayusi揭目前隊伍磨合狀態僅30%，推薦法洛士是上分好選擇！

2026《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區第一賽段 LCK Cup 目前正如火如荼地舉行中，而在歷經轉會期過後，最受大家關注的一筆交易案就是在 T1 成功鑄就《英雄聯盟》電競史上史無前例的世界大賽三連霸後，HLE 戰隊在轉會期運作成功，繼 2024 年搶下 Zeus 後再度從 T1 引進合約到期的 Gumayusi，此外，HLE 也從中國 LPL 賽區找回了 Kanavi 回歸 LCK。而日前 HLE 在順利以 2：1 擊敗 DNS 戰隊後，也讓自己目前的戰績達到二勝二負。賽後新加盟的 Gumayusi 也接受訪問，談到目前他與新輔助 Delight 的隊伍磨合狀況，也坦言只有 30% 進度。

(Credit:LCK)

廣告 廣告

在日前面對 DNS 戰隊的比賽中，Gumayusi 第一局就拿出了自己的招牌法洛士，整場靠著手中的破甲箭射下了 15 顆人頭，帶領隊伍成功先下一城。而後在接下來的兩場比賽，他與 Delight 的下路線也能夠掌握下路主導權，最後幫助 HLE 以 2：1 擊敗 DNS，拿下這個賽段的第二勝。Gumayusi 賽後也表示，他心中的系列賽就是 Delight。

不過，Gumayusi 也表示，就他的觀察而言，目前他與 Deight 和隊伍的磨合進度大概只有 30%，但目前一切仍然在往好的方向發展。而他也建議，如果要在積分中能夠穩定上分的話，由於他拿下了與 DNS 對戰的系列賽 MVP，因此在第一局比賽中有好表現的法洛士也是一個不錯的上分英雄選擇。而接下來 HLE 將出戰目前未嘗一敗的 Gen.G。