《英雄聯盟》Gumayusi整年遭霸凌引韓國國會議員關注！呼籲停止：「也會加速立法！」
回顧今年賽季，《英雄聯盟》傳奇戰隊 T1 雖然最後成功在世界大賽上擊敗 KT 與其他對手，成功成就史無前例的三連霸王朝紀錄，並且除了上路 Doran 是首次奪冠之外，中路 Faker 與打野 Oner、輔助 Keria、下路 Gumayusi 這四個人就是三連霸王朝的全程參與者。而事實上，在今年賽季中，Gumayusi 可能是受到最多挑戰的了，因為除了面臨 T1 內部的輪換風波外，在隊伍外 Gumayusi 也不斷被一些 T1 粉絲群體所攻擊，甚至還會被粉絲租卡車放上惡意的標語要求他離開。這件事昨（20）天也引發韓國國會議員關注，特別警告粉絲們應停止對 Gumayusi 的網路霸凌，並且預告將會有法律層面的強制介入行動。
今年對於世界冠軍戰隊 T1 的前下路選手 Gumayusi 來說可說是充滿挑戰的一年，在賽場上與隊伍內，Gumayusi 受到二隊下路 Smash 的輪替挑戰，花了一段時間才重新坐穩了 T1 戰隊的先發位置，得以與 Faker、Oner、Keria 等一起拿下二連霸的隊友繼續同場競技。而在隊伍之外，Gumayusi 幾乎所有賽場表現都被放大檢視，常常被許多 T1 粉絲租卡車放上標語，希望 Gumayusi 趕快離開 T1 戰隊，讓位給 Smash 之類的。
對此，Gumayusi 也在今年拿下三連霸，回國之後的直播中坦言，今年真的是很長、也很辛苦的一年，並且透露：「今年應該是去最多心理諮商的一年，也是自信心最低的一年。對自己產生了懷疑，所以我那時才會說是像我自己證明自己的一年。」
綜合韓媒報導，這些霸凌行為也引起了韓國共同民主黨國會議員全容基（音譯）的注意，全容基議員發布聲明呼籲：「請停止對 Gumayusi 的網路霸凌！」，並且直接點名 T1 粉絲群組「T1 Gallery」等其他部分社群長期以來對 Gumayusi 進行了網路霸凌，因此深表遺憾。全議員指出，以「對團隊提出忠告」與「對成績批評」的理由而實際進行人格侮辱的行為和無正當性，也不能用這些理由來合理攻擊特定選手，並且質疑這些行動根本已經變成為了取樂的網路霸凌行為。
全容基議員指出，除了警告這些社群不得繼續之外，也要求韓國電競協會（KeSPA）、Riot Games 在韓國的分公司與各電競戰隊都不能再袖手旁觀，必須要好好保護年輕的選手們與青少年，並且表示接下來他將會讓法律能夠強制介入這件事，也呼籲韓國政府、電競機構與國會都必須正視這個議題，也會以這件事為契機來加速立法，因為這件事並不只是 Gumayusi 的個案，而是關乎於所有的電競選手都可能會碰到的問題。
