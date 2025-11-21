《英雄聯盟》Gumayusi新隊伍幾乎確定？與Zeus吃飯被抓合照 手勢「偷臭冠軍數」引網笑

《英雄聯盟》這次轉會期最震撼的消息就是 Gumayusi 在奪下三連冠與 FMVP 後宣布離開待了多年的 T1，而，他的下一步會加入哪一隊引起全球粉絲關注，目前最多消息指出會是 HLE，而今日有韓國網友偶遇 Gumayusi、Zeus 兩人一同吃飯，似乎更證實了這項傳聞！好笑的是，Gumayusi 在合照中的手勢也引起討論，因為看起來像在偷臭 Zeus 的冠軍數量。

兩人時隔一年後要同隊了嗎？

由韓國網友曝光，Gumayusi、Zeus（還有一名選手 Ellim）前往了黑白大廚中知名的港點廚師「鄭智善」的餐廳用餐，並且曝光了合照，由於與 HLE 簽約的傳聞已經整個網路都是，現在與 Zeus 一同出入更讓不少人相信「就剩下官宣了」。

而合照中讓不少人覺得好笑的是，Zeus 看起來是比出「YA」的拍照手勢，但 Gumayusi 卻是比出「3」的手勢，剛好對照兩人的冠軍數量，讓人大笑：「姑媽在偷臭」、「3 > 2」、「手勢也太好笑」、「姑媽很故意」、「韓華快點官宣啦」、「今天很嗆是嗎」、「比 3 超哭」。

目前 HLE 的陣容已經確認是上路 Zeus、中路 Zeka、輔助 Delight 皆續約，而打野雖然尚未公開，但已經被 HLE 的越南粉專在昨日偷跑曝光是 Kanavi，目前就剩下路尚未確定，但相當高機率就會是 Gumayusi 了。