Yahoo奇摩遊戲編輯部

《英雄聯盟》Gumayusi曝加入HLE原因！深夜開直播：離開T1不是因為黑粉

Yahoo奇摩遊戲編輯

英雄聯盟》前 T1 選手 Gumayusi 在離隊後，昨日下一家終於塵埃落地，確認加入 HLE 與 Kanavi 共同組成 2026 新陣容，而宣布不久後，他本人也在 IG 開直播與粉絲互動，除了透露有與 T1 成員們吃道別飯，也對網路上的一些離隊傳聞聲明，離開 T1 並非「黑粉或惡評」的緣故。

Gumayusi 透露自己離開 T1 並非因為黑粉（圖源：LoL Esports）
在 Gumayusi 加入 HLE 後，韓國媒體曝光了他選擇 HLE 的理由：「HLE 想前進的方向與我個人的目標完美一致，這是最吸引我的地方。」也讓他與前 T1 上路 Zeus 再度聚首，於 2026 年並肩作戰。

在深夜時 Gumayusi 則突襲開了一個直播與粉絲們見面，除了透露自己有跟 T1 成員與工作人員好好吃飯道別之外，更透露自己不常哭的人，但看到 T1 那支離隊影片後竟然哭了，哭過之後反而心情輕鬆不少，也稱讚 HLE 拍的揭露影片很好、很帥。

而相信不少人都很好奇 Gumayusi 真正離開 T1 的原因，網路上有著不少傳聞，而他也在直播中澄清，自己會離開 T1 絕對不是因為黑粉或惡評的關係，他不太關心這個，而且這些黑粉也不會因為轉隊就能解決。

在直播中，他也誇下海口表示會與隊伍一起前往「季中邀請賽」（MSI），不過又笑說現在講這個太早了，最後他也要粉絲在新的一年，能夠繼續支持身為 HLE Gumayusi 的他。

《英雄聯盟》LCK 2026 預計明年 1 月開打，不過在 12 月則是會先有 2025 KeSPA，將從 12 月 6 日進行至 12 月 14 日，除了 LCK 隊伍之外，還邀請 C9、TL、越南、日本四個國外隊伍，或許有機會在其中先看到 Gumayusi 披上 HLE 戰袍登場。

