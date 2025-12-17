《英雄聯盟》Gumayusi曝離開T1原因，離隊後意外收到Keria超感動暖心長訊息
日前韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦，吸引絕大多數《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區一軍選手參賽的 KeSPA Cup 圓滿落幕，最後由今年創建世界賽三連霸王朝的 T1 戰隊發揮冠軍本色笑到了最後，以 3：2 擊敗 HLE 拿下今年的 KeSPA Cup 冠軍。賽後 HLE 也釋出今年新加盟隊伍的 Gumayusi 訪問，他也透露自己離開 T1 的原因是因為「想成為世界頂尖選手」，而在離隊之後也收到了在 T1 時一起奮鬥五年的 Keria 長訊息感謝，表示真的很感動。
Gumayusi 回顧今年賽季表示，自己最開心的當然是拿下三連霸的那個時候，不過，在自己第一次被輪替換下場時則是最難受的。他也聊到，最難過的就是確定離開 T1 之後，拍離隊影片那時真的很難過，他並且也透露，在離隊後收到了輔助 keria 傳給他的長訊息，感謝這五年來與他一起並肩作戰。Gumayusi 表示，由於 大家都知道 Keria 是很理性的人，因此收到這些感性的消息感到很意外，也很感謝 Keria。他也聊到，自己曾經就想過，如果以成為世界頂尖選手為目標的話，那可能不能一直待在 T1：「這並不是因為 T1 不好，而是必須積累屬於自己的職業生涯。」，而他今年就認為，現在是最適合的時機了。
Gumayusi 也期許，具體來說自己希望能在 2026 年至少挺進《英雄聯盟》季中邀請賽並入選亞運，也要再度站上世界大賽的舞台，並與 HLE 一起成功奪冠。他也特別感謝粉絲，提到之前他在 T1 時就有問粉絲們：「我去了其他隊伍，你們還會繼續支持我嗎？」，結果許多粉絲都信守了承諾讓他很感謝，明年賽季也會因此努力展現最好的一面，並且，他也向明年的自己打氣表示：「不要害怕新的挑戰，希望你能做到！」
其他人也在看
《英雄聯盟》Gumayusi首談「面對Keria」感受，讚小K打起來棘手：不愧是他
《英雄聯盟》KeSPA Cup 已經在 12 月 14 日結束，最終由 T1 擊敗 HLE 奪冠，繼世界冠軍後再度堆高自己的紀錄，而這次的對決由於 HLE 有兩位前 T1 選手也格外受到矚目，Gumayusi 賽後接受媒體訪問時，就談到了首次與搭檔已久的 Keria 對決的感受，他表示非常新鮮，也稱讚小K打起來「非常棘手」：不愧是他。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》Peanut還有「最後一舞」！攜手2016年ROX前隊友出戰SOOP自辦比賽爭冠軍
隨著今年的《英雄聯盟》世界大賽的八強賽上 Gen.G 3：1 擊敗了 HLE，也代表傳奇打野 Peanut 又一次止步於世界賽八強階段。而對於明年必須入伍服役的他來說，也只能宣布結束 11 年的《英雄聯盟》職業選手生涯，等待明年踏入軍旅生涯。不過，由於之前 Peanut 分享自己的兵役被延期了，因此這段期間他能夠繼續透過直播與粉絲們互動，並且除此之外，Peanut 也將獲得另一次「最後一舞」的機會，因為接下來他將在直播平台 SOOP 舉辦的 SLL 冬季賽季後賽中登場，與 Smeb、PraY、Kuro 等 2016 年 ROX 時期的前隊友們一起，爭奪冠軍！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
《虹彩六號》十週年推出限時活動「鬼牌亂鬥」，超過35種玩法重回當年版本經典對戰
Ubisoft 今日宣布，《虹彩六號》十週年限時活動「鬼牌亂鬥」（Wildcards Siege）現已在遊戲內推出，即日起至 1 月 5 日期間，玩家將在代表著一切起源的「芝加哥豪宅」地圖中挑戰各種獨特玩法，這裡充滿了彩蛋與對《圍攻行動》早期時光的致敬元素。在 12 月 18 日舉行的「虹彩之夜」官方直播節目中，也將壓軸帶來 10 名實況主遊玩的全明星表演賽。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
貓奴必玩！放置養成遊戲《喵喵宮廷》掛機學習紫禁城600年人文歷史，首發限時九折
還在雲吸貓？快來領養你的專屬“宮喵”！將故宮搬上桌面，讓宮喵伴你身邊。跟隨一隻流浪貓的步伐，展開一段宮廷奇遇。這是一款主打桌面陪伴的佛系放置養成遊戲。把故宮搬到你的桌面，讓呆萌的宮喵陪伴你的工作學習，帶你閱盡珍寶館內的歷史珍寶。學習宮中600年的人文歷史，將紫禁城中陰晴雨雪、四時變化的美景盡收眼底。上班摸魚，奉旨吸貓！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《PEAK》遭抹黑使用全AI製作？官方一句「神回覆」反擊被讚爆
由 Aggro Crab 開發的多人線上遊戲《Peak》，在今年 6 月推出後，銷量在短時間達成 6 天 100 萬、9 天 200 萬、1 個月 500 萬份的驚人成績，其獨特的攀岩玩法、可愛的角色、好友之間的互動元素等元素迅速爆紅。這款遊戲雖然是出自 Game Jam（極速遊戲開發活動）的小品，但隨著人氣飆升，網路上也出現了不同聲音，有網友直接點名《PEAK》是「世界上第一款 100% AI 製作的遊戲」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《魔物獵人Now》舉辦歲末狩獵年冬日祭，完成活動可獲得聖誕風格限定武器
2025年即將結束，今年也將跨年舉辦「歲末狩獵年冬日祭」！ 今年的「歲末狩獵年冬日祭」有非常豐富的新活動限定裝備與外觀裝備！ 與全世界的獵人合作完成全球挑戰，就能獲得活動限定武器「包裝禮物弓」的生產素材與強化素材。 「包裝禮物弓」是據點迎擊戰中會附獎勵的「迎擊特選武器」！大家一起努力獲得吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
騰訊注資加速開發！超寫實FPS《Unrecord》預計2026年公開遊戲資訊
以超逼真的隨身攝影機（Bodycam）視角引發全球熱議的戰術射擊遊戲《Unrecord》，2023 年上傳第一部預告後不到 1 天就在 X 上突破 4,000 萬觀看。而最近開發商 DRAMA 執行長 Theo Hiribarne 在官方宣布，團隊已經成功獲得一筆重要的資金挹注，幫助開發團隊加速製作流程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台灣年度網路報告出爐 整體上網率近9成！使用生成式AI比例高達43%
財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 今日（12/17）公布《台灣網路報告》調查結果。今年整體上網率接近九成，相較往年，成長速度明顯趨緩。針對近年風行的生成式AI，調查顯示，目前生成式AI使用率達43.19%，比例超過四成，另有8.54%民眾付費訂閱生成式AI服務。太報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
華為新世代護眼電紙平板 多項優勢滿足需求
[NOWnews今日新聞]全球通訊領導品牌HUAWEI持續深耕智慧終端市場，致力為使用者打造更舒適的影音體驗。全新HUAWEIMatePad11.52025搭載PaperMatte護眼雲晰柔光屏、升級...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中華電信攜手迪士尼Disney+搶OTT市場
中華電信擴大OTT市場，今（17）日宣布與迪士尼合作為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬優惠。中華電信指出，中華電信以「海地星空」綿密網路品質優勢，結合Disney+豐富內容，讓消費者飆網追劇的需求一次到位。中華電信指出，迪士尼在全球多元的業務範疇包括影業、串流服務、電視、ESPN、主題樂園自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
數位憑證皮夾試營運 超商領包裹等部分場域率先上線
（中央社記者趙敏雅台北17日電）數發部今天公布數位憑證皮夾試營運，在超商領包裹、通行應用、求職應用、租車應用、訪客管理、行動申辦等6大情境，率先與業者合作，陸續試行。中央社 ・ 1 小時前 ・ 1
《英雄聯盟》CFO新打野Shad0w是義大利人！網盤點台灣必勝客特別披薩：「夏威夷已算仁慈」
通常而言，義大利人給大家的印象之一就是他們非常驕傲於自己的料理文化，因此對於披薩、義大利麵等來自義大利的料理他們也都有著自己的堅持。不過，台灣必勝客這幾年來開發過許多讓人感到特別的披薩，每次推出新口味後都讓網友們印象深刻，也讓許多關注《英雄聯盟》LCP 賽區轉會期動向的網友們在昨（16）天 CFO 戰隊宣布來自來自義大利的新打野 Shad0W 會不會真的受不了，掀起熱議。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》CFO最後中路是他？韓網爆料...FAK有望接手PSG空缺
2025《英雄聯盟》職業賽季的轉會期進入尾聲，太平洋 LCP 賽區中，來自原本台港澳賽區的兩支隊伍：今年上演大驚奇，一路殺進世界大賽八強的 CFO 無法留下八強陣容、PSG 戰隊由於欠薪問題，財務狀況不佳而被 Riot 公告終止雙方合作協議，從 LCP 中除名，讓許多台港澳的粉絲都擔心明年該支持 LCP 賽區中的哪支隊伍。不過，昨（16）日有新爆料消息傳出，CFO 的 2026 年新陣容已經大致底定，而 PSG 戰隊離開聯賽後的名額空缺預計有望由賽區整併前同樣在 PCS 聯賽奮戰的 FAK 戰隊接手重返一級聯賽。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》CFO戰隊宣布新輔助Orca加盟！只差中路選手就能開遊戲！
對於《英雄聯盟》LCP 隊伍 CFO 戰隊的粉絲們來說，今年職業賽季的轉會期似乎非常漫長。大家也都非常關心 CFO 戰隊在無法留下世界大賽的八強陣容後，接下來又會補進哪些選手備戰明年賽季。而今（17）天 CFO 正式宣布，在輔助老將 Kaiwing 離隊，轉投巴西 CBLoL 賽區的 VKS 戰隊後，新輔助選手 Orca 正式加盟，讓他睽違一年之後再度重返一級聯賽賽場，與 CFO 的隊友們並肩作戰。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
南北韓交界開餐車 温昇豪闖北緯38度線「簽下切結書」
温昇豪、江宏傑17日參加《廚師的迫降：客家廚房2》訪問，本季節目70%在韓國拍攝，聊起難忘的拍攝經驗，兩人不約而同都對前往「北緯38度線」擺攤一事印象深刻。温昇豪透露，在板門店附近經營餐車之餘，還前往搭乘能一度南北韓分裂情況的臨津閣和平纜車，搭乘前甚至還得簽下切結書，自行承擔有可能面對的風險。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 18
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4