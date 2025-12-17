Yahoo奇摩遊戲編輯部

《英雄聯盟》Gumayusi曝離開T1原因,離隊後意外收到Keria超感動暖心長訊息

日前韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦，吸引絕大多數《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區一軍選手參賽的 KeSPA Cup 圓滿落幕，最後由今年創建世界賽三連霸王朝的 T1 戰隊發揮冠軍本色笑到了最後，以 3：2 擊敗 HLE 拿下今年的 KeSPA Cup 冠軍。賽後 HLE 也釋出今年新加盟隊伍的 Gumayusi 訪問，他也透露自己離開 T1 的原因是因為「想成為世界頂尖選手」，而在離隊之後也收到了在 T1 時一起奮鬥五年的 Keria 長訊息感謝，表示真的很感動。

(Credit:HLE/翻攝自X)
Gumayusi 回顧今年賽季表示，自己最開心的當然是拿下三連霸的那個時候，不過，在自己第一次被輪替換下場時則是最難受的。他也聊到，最難過的就是確定離開 T1 之後，拍離隊影片那時真的很難過，他並且也透露，在離隊後收到了輔助 keria 傳給他的長訊息，感謝這五年來與他一起並肩作戰。Gumayusi 表示，由於 大家都知道 Keria 是很理性的人，因此收到這些感性的消息感到很意外，也很感謝 Keria。他也聊到，自己曾經就想過，如果以成為世界頂尖選手為目標的話，那可能不能一直待在 T1：「這並不是因為 T1 不好，而是必須積累屬於自己的職業生涯。」，而他今年就認為，現在是最適合的時機了。

Gumayusi 也期許，具體來說自己希望能在 2026 年至少挺進《英雄聯盟》季中邀請賽並入選亞運，也要再度站上世界大賽的舞台，並與 HLE 一起成功奪冠。他也特別感謝粉絲，提到之前他在 T1 時就有問粉絲們：「我去了其他隊伍，你們還會繼續支持我嗎？」，結果許多粉絲都信守了承諾讓他很感謝，明年賽季也會因此努力展現最好的一面，並且，他也向明年的自己打氣表示：「不要害怕新的挑戰，希望你能做到！」

