《英雄聯盟》Gumayusi首談「面對Keria」感受，讚小K打起來棘手：不愧是他
《英雄聯盟》KeSPA Cup 已經在 12 月 14 日結束，最終由 T1 擊敗 HLE 奪冠，繼世界冠軍後再度堆高自己的紀錄，而這次的對決由於 HLE 有兩位前 T1 選手也格外受到矚目，Gumayusi 賽後接受媒體訪問時，就談到了首次與搭檔已久的 Keria 對決的感受，他表示非常新鮮，也稱讚小K打起來「非常棘手」：不愧是他。
HLE 下路 Gumayusi 在 KeSPA Cup 拿下亞軍後接受媒體玩加電競專訪，其中談到了這次與過去搭檔許久的 T1 輔助 Keria 首次對決的感想，在賽後兩人並非「擊拳」而是以「握手」代替，Gumayusi 說明其實也沒有特別約定好，只有在離隊時說：「我們要握手了欸」這樣而已。
而在共度不少時光後，被問到這次首次以對手的身分面對面有什麼樣的心情，Gumayusi 認為非常新鮮，感是也感覺應該很快就會習慣了，而且也認為作為對手來說，Keria 相當厲害與棘手：「不愧是他啊」。
其實在比賽現場也有觀眾捕捉到 Gumayusi、Keria 兩人在進場前於幕後有說有笑的，看來就算離隊了，兩人的感情依舊相當好，粉絲們就一起期待 2026 年兩人繼續精采的交手吧！
