《英雄聯盟》GZ惜敗GAM吞第三敗！Shunn坦言隊伍磨合還需加強，「但我們肯定是黑馬！」

2026《英雄聯盟》LCP 賽區今（30）天下半場比賽由組成「全台班」的 GZ 戰隊出戰來自越南的傳統勁旅 GAM，結果雖然今天雙方在遊戲前期都互有領先，但都無法順利滾起雪球直接帶走比賽，反而雙方都能把握翻盤機會咬住戰局，讓比賽不會一面倒，最後由 GAM 戰隊技高一籌，收下今天的勝利。Yahoo奇摩遊戲電競也在賽後採訪到今年重回一級聯賽舞台的 GZ 戰隊下路 Shunn，他也與我們表示，目前 GZ 戰隊的磨合情況仍須調整，而經過去年的次級聯賽旅程後，自己現在也很珍惜在一級聯賽賽場上登場的機會，也向粉絲們保證，「我們是黑馬，等我們帶你們贏下接下來的比賽！」

(Credit:LCP)

Yahoo奇摩遊戲電競：哈囉 Shunn，真的好久不見！今天的比賽你們兩邊不論誰取得領先，另一邊都有翻盤戰局的可能性，今天你們真的只差一點就贏下來，覺得自己今天，或者說這個賽季到目前為止的發揮怎麼樣呢？

GZ Shunn：一般般吧！肯定能再更好。我覺得遊戲前面的防守，還是能夠做的更好。

Yahoo奇摩遊戲電競：你認為今天雙方會打得如此接近的原因是什麼呢？

GZ Shunn：其實這個狀況在預期之內，因為我們本來就抱持著能贏下他們的心態來迎戰的。

Yahoo奇摩遊戲電競：以隊伍整體的層面來說，你覺得目前你是否適應了這支新戰隊？

GZ Shunn：其實也還沒，因為在遊戲內容上我們還有很多的磨合空間，所以還必須磨合一段時間，才能打出我們該有的樣子。

Yahoo奇摩遊戲電競：在目前的隊友中，你與 1Jiang、Orca 是第一次搭配的，但也有 Husha、JimieN 兩位之前合作過的前隊友，整體來說，你們之間磨合的情況怎麼樣？

GZ Shunn：確實雖然跟 Husha、JimieN 有配過，但跟 1Jiang 與 Orca 也是第一次搭配，所以就是新的 Team，所以也會有新的磨合方式，畢竟每個人都不一樣嘛！

Yahoo奇摩遊戲電競：昨天你們也分享了終於正式搬進戰隊基地的消息，還滿意目前的環境嗎？這是否會對你們提升自己的狀態有幫助呢？

GZ Shunn：肯定有幫助，因為不論是對於維持向心力、檢討過程與互相的肢體語言也都會比較清楚，也會比線上見面時好很多，所以基地這件事是很重要的！

Yahoo奇摩遊戲電競：在重新回到一級聯賽賽場後，對於今年賽季你有什麼個人目標想達成呢？

GZ Shunn：把自己會的表現出來吧，然後跟這群隊友能打出一些成績！

Yahoo奇摩遊戲電競：在經過了去年一整年的次級聯賽賽季後，現在又重新回到了一級聯賽的舞台上，感覺怎麼樣？

GZ Shunn：很開心又回來一級聯賽的舞台，就想好好把握這個機會，也很珍惜現在在賽場上的時光！

Yahoo奇摩遊戲電競：還有什麼想與支持你與 GZ 的粉絲們說的呢？