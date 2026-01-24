《英雄聯盟》GZ 1：2 惜敗SHG，Husha坦言隊伍內部仍有問題：「但接下來只會更強！」

2026《英雄聯盟》LCP 賽區今（24）天繼續進行第二天的賽程，組成「全台班」的 Ground Zero Gaming（ GZ）在下半場正面交鋒 SHG。結果雖然 GZ 戰隊展現了超高韌性，但最後 SHG 的下路 Marble、輔助 Vsta 仍站了出來拿到團戰優勢，GZ 戰隊也因為戰術失策而讓局面更艱難，最後將勝利以 1：2 讓給了 SHG。賽後 GZ 打野 Husha 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的專訪，坦言目前隊伍的各方面情況都有些問題，環境也不是最好，因此還必須磨合。不過也有信心接下來只會越來越好，因為隊伍最差的時候就是現在。

(Credit:LCP)

Yahoo奇摩遊戲電競：哈囉 Husha，很開心能繼續看到你這次又回到了 LCP 的舞台上。這次能夠與 JimieN 再次合作征戰今年賽季的感覺怎麼樣？以及，你們希望能在今年的賽季中達成什麼事情呢？

GZ Husha：能跟 JimieN 在 GZ 重聚挺好的，去年在 CHF 有溝通問題嘛，所以之後我就離開了。現在能在全中文溝通的環境合作，我覺得挺好的。目標的話...第一賽段能贏幾把是幾把，因為我們情況比較複雜，內部各方面還有蠻多問題的，所以就爭取第二、第三賽段打進前四名，第一賽段先磨合吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：去年賽季時 CHF 的表現比較掙扎，不過上個禮拜你已經拿到了你們這對中野組合在 LCP 的首勝，那場勝利對你而言的意義是什麼？

GZ Husha：是一個好的開始。我們那週其實是抱持著「輸了也沒辦法」的心態來打比賽，因為內部真的有蠻多狀況的。所以當天能贏下來這件事，對我們來說有很多信心加成，就是接下來的比賽能打得更有自信。

Yahoo奇摩遊戲電競：回顧今天的比賽，真的很可惜，只差一點就能贏下來。但加上今天的比賽，你們目前為止每一次對戰都打滿了三場，為什麼你們會如此有韌性呢？

GZ Husha：我們本身實力也不算太差，只是現在必須要更多時間磨合，就是現在是我們最差的狀態，接下來也不會更差了，只會越來越好！

Yahoo奇摩遊戲電競：剛剛最後一局比賽你們差一點就要逆轉了，但剛剛在上路抓賽恩那波卻付出了中下兵營做為代價，是否能與我們聊聊，當時為什麼會有這個戰術執行呢？

GZ Husha：當時我們正面已經拚不太過了，所以就只能去抓邊，因為在正面打團的話就是慢性自殺。所以就嘗試一些團戰以外的機會。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天的第二局比賽你們能打回來除了 1Jiang 的亮眼表現外，你的蒙多醫生也默默的在團戰中成為 SHG 無法處理的點位，在僵局、逆風時還能保持自己發育的秘訣是什麼？

GZ Husha：當時我們掉了人頭之後，由於我們先陣亡，所以會先復活，而剛好對方也必須回城，所以就利用這個機會去反對面的野，發育就不會掉了。

Yahoo奇摩遊戲電競：到了 2026 年賽季之後，最大的改動就是沒有亞塔坎、巴龍改回 20 分鐘了，你喜歡這樣的改動嗎？相對於去年的遊戲版本，你更喜歡哪一個？

GZ Husha：我比較喜歡...現在的，因為之前亞塔坎有太多打野不順路的情況，必須要掉發育來打物件的情況了。有太多時候也必須掉太多發育了，而且無法避免。

Yahoo奇摩遊戲電競：到目前為止，你拿出的通常都是墨菲特、蒙多醫生、趙信等可能更偏功能型的打野英雄，背後有什麼特別的原因嗎？又或者我們也可以期待你的 Carry 型打野？

GZ Husha：因為現在是對線版本，所以這些鬥士型打野比較好 Cover 線上的隊友，而且鬥士英雄前面也比較強，所以我在野區也不會被突破，1 對 1 會贏。

Yahoo奇摩遊戲電競：對了，說到蒙多醫生，你之前那一場打出超誇張傷害的蒙多醫生是怎麼做到的？用這樣的坦克英雄打出超高傷害的秘訣是什麼？

GZ Husha：蒙多醫生後期很強，此外在發育、裝備好的情況下，對手是打不死的。而在團戰中，由於對面打不死，Q 技能又是丟生命 % 傷的，所以就慢慢打前排，不急著衝進去，當對面開始撤退時就是蒙多醫生輸出的時候了，整波團戰都活著，傷害自然就會很高。

Yahoo奇摩遊戲電競：最近引起社群熱議的就是你們之前的薩亨輔助，能不能幫我們還原一下那個時候怎麼會有這個非常特別的選擇呢？

GZ Husha：當時是突然選的，也不是提前討論好的 BP。就是當時 Orca 覺得選薩亨打線會屌虐，所以就選了。

Yahoo奇摩遊戲電競：最後，還有什麼想與 GZ 的粉絲們說的呢？