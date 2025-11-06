Yahoo奇摩遊戲編輯部

《英雄聯盟》HLE去年曾考慮LPL外援？爆料人選竟是BLG上路「Bin」

Yahoo奇摩遊戲編輯

去年的 11 月 19 日《英雄聯盟》發生了近年來最大的一次選手轉會風波，剛奪下世界冠軍 T1 戰隊沒有與時任上路 Zeus 達成續約協議，他在宣布成為自由人後隔天加入 HLE 戰隊；至於原本在 HLE 的上路選手 Doran 則加入了 T1。今年世界大賽決賽開始前網路上突然又有一則關於當時事件的傳言，或許 HLE 一年前考慮新的上路時 Zeus 並不是最一開始的目標，因為他們曾經考慮引援 BLG 上路 Bin？

你曾想像過 HLE Bin 嗎（來源：LoL Esports）
日前中國論壇有流言稱韓國 HLE 戰隊在去年曾經想要邀請 BLG 中路 Knight 加盟，因此中國知名消息人士「召喚師 Park」在 5 日發文表示「HLE 沒有邀請過 Knight，但他們確實對一位 LPL 一線選手感興趣，去年提出想要接觸的想法，但是看完今年的比賽，恐怕以後也不會有邀約的想法了哈哈」貼文發布後不少人根據最後一句話猜測那位選手應該在去年世界亞軍、今年 16 強的 BLG 陣中。

隔天 6 日召喚師 Park 公布答案，他稱去年 BLG 上路選手 Bin 的遊戲內容贏得了 HLE 管理層的肯定，於是戰隊透過經紀公司表達溝通意願，此外 HLE 認為如果真的引援可借助下路 Viper 在 LPL 賽區的經歷讓 Bin 盡快適應 LCK 的聯賽節奏。

以當時的狀態來看或許並非完全不可能（來源：召喚師Park 微博截圖）

雖然 HLE 對 Bin 有興趣的這個傳言以現在的眼光看起來有一點科幻，不過在去年的轉會期初大家都難以預料 Zeus 不會與 T1 續約，當下 HLE 如想補進 Doran 以外的強力上路可能真的要將目光放到海外，但也是剛好那時候 Zeus 成為自由人讓 HLE 直接出手。至於後來的故事就是現在這樣，補強後的 HLE 意外倒在世界大賽八強、Doran 離冠軍只差一步、Bin 變成 LPL 史上第一位被印度籍選手單殺的上路，有時命運的安排真的讓人難以預料。

