《英雄聯盟》HLE大手筆引援卻慘遭淘汰！Gumayusi沉寂數日發聲：會好好思考隊伍角色定位

2026《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的第一賽段「LCK Cup』例行賽已經圓滿落幕，而根據 LCK Cup 的賽制，10 支隊伍終只會淘汰一隊，其餘 9 隊都將前進季後賽與季後賽入圍賽，繼續爭奪 3 月份於巴西聖保羅舉辦的初陣對抗賽。但在例行賽結束後，最後被淘汰的隊伍出乎大家意料竟是今年轉會期大手筆引援，引進 JDG 打野 Knanavi 與 T1 世界賽三連霸陣容核心 Gumayusi 的 HLE 戰隊，他們在 1 日被 Gen.G 直落三擊敗之後就宣告淘汰，提早放假。Gumayusi 在沉寂數日後也發聲，表示心情很沉重，但更重要的是重新思考自己在隊伍的角色。

(Credit:LCK)

廣告 廣告

依據韓國《英雄聯盟》LCK 賽區今年的 LCK Cup 賽制，10 支隊伍被分為巴龍組與遠古巨龍組，在例行賽中戰績較好的組別就是勝者組，全員晉級季後賽，而敗者組中的最後一名就會直接被淘汰，無緣晉級。而 HLE 在最後一場例行賽中以直落三敗給 Gen.G 之後，除了確認自己身處的遠古巨龍組是敗者組外，雖然大分與 KT、DRX 同為 2 勝 3 敗，但他們的小分卻只有 5 分，以一分之差落後 KT，落入最後一名慘遭淘汰。

對比這兩年休賽期先後引進 Zeus、Kanavi、Gumayusi 等世界冠軍選手與一級戰將，組成「銀河戰艦」的 HLE 來說，這樣的結果無疑令人失望。而對此，除了教練 Homme 受訪時表示是自己的問題，會負起責任盡力改變外，前世界冠軍下路 Gumayusi 在沉寂數日後也發聲：

很清楚第 10 名這個結果對粉絲們來說是多大的遺憾，與加入 HLE 時大家期待的樣子相比，似乎還有更多沒能展現的部分，因此我的心情很沉重。但比起被眼前的結果動搖，我會更加思考我在這支隊伍中的角色是什麼，並默默地做好準備。由於賽季還很長，因此比起言語，我會用結果與實力一步一腳印的證明，為了將粉絲們的期待化為確信，我也會竭盡全力！

而在 HLE 被淘汰之後，他們將直接放假兩個月，直到第二賽段的例行賽才會回歸。