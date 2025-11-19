《英雄聯盟》HLE宣布中路Zeka續約、下路Viper離隊

《英雄聯盟》轉會期各隊風雲變色，LCK 隊伍 HLE 今（19）日宣布下路 Viper 離隊，目前有傳聞表示將由 Gumayusi 替補入隊，而 HLE 下午再開直播影片公開新情報，確認中路 Zeka 續約。

Zeka 宣布續約（圖源：LoL Esports）

HLE 以直播方式播出影片「HLE OFFICIAL #1」，以意義不明的滑板方式公開中路 Zeka 續約，目前隊伍中已確認打野 Peanut 與下路 Viper 離隊，上路 Zeus、輔助 Delight 則尚未公開下一步，但有傳聞兩位皆已續約，並會由 Gumayusi 代替 Viper 位置。