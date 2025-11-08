《英雄聯盟》HLE已開始找新打野？爆料傳已經接觸「LPL頂尖選手」！
2025《英雄聯盟》職業電競賽季只差最後一場世界大賽總決賽的 BO5 ，決定 T1 或者 KT 誰是今年的世界冠軍得主就會圓滿落幕，而隨之而來的馬上就是年底的轉會期。近期除了 T1 與 KT 之外的其他《英雄聯盟》職業戰隊也開始佈局，市場上也傳出許多風聲。而在今年拿下世界賽八強的韓國 HLE 戰隊由於打野選手 Peanut 確定退役，據傳也已經聯繫一位中國 LPL 賽區的頂尖選手，以開始布局明年賽季。
事實上，除了 Peanut 外，HLE 在轉會期想要留下現在的陣容的話還是必須跟其他四位選手也一一洽談換約，因為中路 Zeka 與輔助 Delight 在 2023 年簽下的兩年續約今年到期，而下路 Viper 在去年也只與 HLE 簽了一年約，在去年轉會期中成功從 T1 引進的 Zeus 雖然簽的是 1+1 合約，但今年他也有選手選擇權，能自由決定自己要與 HLE 再度奮戰一年，或者轉投其他隊伍。
也因此，HLE 在打野位置上的引援成功與否肯定也會決定他們在與原本人馬的接觸過程中順不順利，願意留下來再戰明年賽季。而日前就有爆料風聲傳出，稱 HLE 已經接觸了中國 LPL 賽區的某位頂尖選手，而如果考慮到 HLE 目前的打野空缺，或許最有可能的選項就是今年同樣合約到期的 AL 戰隊打野 Tarzan，或者 TES 打野選手 Kanavi。只不過，如果接下來轉會期 GEN 的打野 Canyon 也打算投身自由市場的話，那麼 HLE 或許就會有更多的選擇，而最後就要看 HLE 在轉會期的操作能否成功，在明年組建一支與今年同樣擁有超強競爭力的隊伍。
