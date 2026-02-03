《英雄聯盟》HLE慘遭淘汰！教練為BP道歉，網友：選手換成T1就合理了

《英雄聯盟》韓國 LCK Cup 小組賽的賽程已經結束，最終巴龍組在 GEN 與 T1 全勝外加 NS、DNS 分別拿下 2 勝與 1 勝之下小組總積分贏過了遠古巨龍組，獲得了前兩名直升淘汰賽、後三名晉級入圍賽的資格。至於落敗的遠古巨龍組除了只有第一名的 BNK 進入淘汰賽以外，三支 2 勝 3 敗戰績隊伍之一的 HLE 因為少贏一小局導致自己是組內墊底，隨著成為敗者組隊伍陷入了提前淘汰的命運，也是中韓兩個賽區第一支進入休賽期的隊伍。由於 HLE 是在 1 日被 GEN 橫掃後確定淘汰，賽後除了 HLE 總教練 Homme 引咎道歉以外也有不少觀眾針對三局 BP 進行討論。

HLE 成為 LCK Cup 第一支淘汰隊伍（來源：LCK）

廣告 廣告

LCK Cup 小組賽超級週最後一天的決戰就是巴龍組大哥 GEN 對戰來到懸崖邊的 HLE，當時 HLE 在遠古巨龍組的戰績和 DRX、KT 一樣都是 2 勝並列三到五名，但因為 HLE 是三隊裡面小分勝場最少的隊伍，如果在這最後一場比賽裡 HLE 遭到直落三橫掃、或者只贏一局但耗時超過 34 分 43 秒都會被淘汰。

三局遊戲裡雖然 HLE 都試著主動發起碰撞加快遊戲節奏，但進入中期開始團戰溝通以及站位上的混亂讓 GEN 可以接管遊戲，最後 HLE 還是沒辦法實現奇蹟以敗者組第五的身分淘汰。賽後 HLE 教練 Homme 接受 Kukinews 採訪時表示「以 0 比 3 輸掉比賽，我認為是我做得不夠好」、「不論狀況如何，我都應該讓隊伍能打得更好，但我沒做到。BP 方面也是我能力不足。我會負起責任，盡力改變。」並提及選手已經非常努力了，只是默契配合與 BP 都能做得更好，會繼續改善不足之處。同樣接受採訪的打野 Kanavi 也提到雖然前往場館之前狀態不錯但隊伍的配合一直不太順暢，並向粉絲道歉表示現在處於團隊默契變好、選手磨合的階段，日後表現一定會更好。

GEN 中期開始準時醒來（來源：LCK）

賽後觀眾討論 HLE 的敗因時大致分成兩派，一部分人覺得是 HLE 的選手面對 GEN 時沒有拿出應有的表現；另一部分人則覺得教練 Homme 的 BP 過於單調。有趣的是有網友為了證明 Homme 的 BP 沒有太大問題，把全部三局 HLE 的選角一字排開並把選手 ID 全部替換成了 T1 隊員，畫面一下子從「HLE 在選什麼？」變成「GEN 為什麼敢這樣放角色給對手？」尤其是三隻中路英雄是阿祈爾、雷茲、奧莉安娜，全部都是 Faker 的招牌，似乎 Homme 的 BP 至少不是 HLE 落馬的最大原因。



