《英雄聯盟》HLE晉級季中賽！LCK季後賽賽程、Road to MSI直播時間一次看【2026最新】
2026《英雄聯盟》LCK 聯賽第二階段季後賽 Road to MSI 開打，其中 HLE、T1 在 12 日正面交鋒後，最終 HLE 率先晉級 MSI 季中賽，T1 則要對上 GEN.G、KT 贏的隊伍，爭取最後一個名額。Yahoo遊戲本篇帶你即時更新 LCK 最新賽季的賽程、戰績、隊伍排名以及中文/韓文/英文直播連結，讓你輕鬆掌握最新賽況。
2026 LCK Road to MSI / 第二賽段季後賽
季後賽於 6 月 6 日開打，一路進行到 6 月 14 日為止，採全程 BO5 賽制，目前 DK、BRO 皆已淘汰，而 HLE、T1 對決則由 HLE 以 3：1 勝出，成為 LCK 在 MSI 季中賽的第一種子，落敗的 T1 則會與 GEN.G、KT 之間的勝方爭奪第二種子位置。詳細賽程如下：
6 月 6 日 16:00 DK 3：0 BRO
6 月 7 日 16:00 KT 3：2 DK
6 月 12 日 16:00 HLE 3：1 T1 —— HLE 晉級季中賽
6 月 13 日 16:00 GEN.G vs KT
6 月 14 日 16:00 T1 vs GEN.G/KT 勝方 —— 誰贏誰晉級
除此之外，拿下本次季後賽冠軍的隊伍還將一併獲得電競世界盃 EWC 2026 的參賽權，不過由於 HLE、T1、GEN.G 都已確定取得資格，在遞補規則下，確定由 DK 獲得第四種子的位置。
2026 LCK 隊伍排名
例行賽最終由 HLE 以 15 勝拿下第一，T1、GEN.G 雖然都 14 勝，但 T1 以微小分差取得季後賽第二種子的位子，其餘晉級季後賽的則有 KT、DK 與 BRO。其中因種子序關係，HLE 與 T1 兩隊對決勝出的一方，確定會前往 MSI 季中賽。
2026 LCK 中文、韓文、英文比賽直播連結
中文台
韓文台
Naver：https://chzzk.naver.com/9381e7d6816e6d915a44a13c0195b202
英文台
Twitch：https://www.twitch.tv/lck
2026 LCK 電競世界盃（EWC）預選賽賽程
今年的電競世界盃《英雄聯盟》項目從 7 月 15 至 19 日開打，除了去年 EWC 冠軍 GEN.G 直接晉級會內賽之外，最終由 T1 擊敗 DK 拿下第二個席次，HLE 則在資格賽最後一日直落三橫掃 DK，拿下最後一位。資格賽結束後，除了確定由 GEN.G、T1、HLE 出戰今年電競世界盃外，在例行賽排序下，將由 DK 因遞補規則獲得最後一席位置
5 月 25 日 15:00 — DK 1：3 T1 —— T1 晉級 EWC
5 月 25 日 18:00 — NS 0：2 HLE —— NS 淘汰
5 月 26 日 15:00 — DK 0：3 HLE —— HLE 晉級 EWC
預選賽中文轉播將在 SOOP 平台登場，有興趣的可自行前往收看：https://www.sooplive.com/station/loltw
關於 2026 年賽季變動、隊伍選手名單，以及想朝聖 LCK 場館的，可參考這篇整理：《英雄聯盟》2026年LCK觀戰手冊：賽制變動、隊伍選手名單、場館購票指南
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