《英雄聯盟》HLE重磅宣布Gumayusi加入！韓華2026陣容全出爐

今年《英雄聯盟》世界賽拿下三連霸並獲得 FMVP 的 Gumayusi 自從宣布離開 T1 後，下一家會是哪隊一直受到全球粉絲關注。而在剛離隊時，就有傳聞他會加入 HLE，今日晚間 HLE 正式宣布，Gumayusi 正式加入，HLE 的 2026 年陣容也全數曝光！

Gumayusi 宣布加入 HLE（圖源：HLE）

廣告 廣告

HLE 今天稍早除了公開打野 Kanavi 加入外，稍早重磅宣布 Gumayusi 也成為隊伍成員：「HLE 宣布 Gumayusi 李珉炯，加入，成為隊伍的新任下路選手。擁有卓越的競技實力與豐富經驗的 Gumayusi，將與 Hanwha Life Esports 一同邁向更高的目標。2026 賽季即將展開，敬請各位持續支持與關注 Gumayusi 與 HLE 的全新旅程。」

在 Gumayusi 加入後，HLE 明年的五人陣容也全數出爐：

上路：Zeus

打野：Kanavi

中路：Zeka

下路：Gumayusi

輔助：Delight

這也是繼去年 Zeus 出走後，再有 T1 成員加入 HLE，有網友笑說是「復仇者聯盟」，看來到時候 HLE 與 T1 之間的對決勢必會引起許多人關注。