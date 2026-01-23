《英雄聯盟》HLE開季遇亂流，Zeus直言不滿意、Gumayusi談與T1差別

《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區隊伍 HLE 在轉會期引援了前 JDG、TES 打野 Kanavi 與世界冠軍選手 Gumayusi，力圖在 2026 年賽季突破。不過這支再度進化的 HLE 先是在 KeSPA 杯不敵 T1 吞下亞軍，到了 LCK Cup 開始時又接連敗給 T1、NS，甚至面對實力略弱於自己的 BRO 時還被打下一個小分。隊伍開季 1 勝 2 敗，Zeus 與 Gumayusi 作為 HLE 先後從 T1 引進的冠軍成員自然也是觀眾討論的焦點，他們也在與 BRO 的對戰結束後接受韓國媒體採訪，對於隊伍狀態表達了想法。

Gumayusi 是 HLE 引入的第二位 T1 冠軍成員（來源：LCK）

廣告 廣告

HLE 在 2：1 戰勝 BRO 後上路選手 Zeus 接受了 Kukinews 的採訪，雖然對於中斷連敗 Zeus 表達了慶幸，但在隊伍的競技狀態這方面他還是直言覺得不滿意。Zeus 說道：「在團練裡表現也不太好，溝通等各方面常出現不合拍的狀況，而這些問題在正式比賽中顯現了出來。像是對上 T1、NS 的時候前期有優勢，明明是很難輸的局面卻輸掉了，我覺得很難受，需要檢討的地方很多。」對於溝通的問題 Zeus 認為表面上看起來很順暢，但實際上大家的想法出入很大，因為這種錯位才導致意外發生。Zeus 表示單純認真的對待比賽就能打得很好，倘若想要更上一層樓就需要多加調整，一昧地追求完美反而導致失誤並讓局面更加糟糕。

採訪後段 Zeus 提到自己與 Kanavi 對於遊戲後期滾雪球的想法有些不同，但 Kanavi 在遊戲前中期的節奏控制非常厲害，也正在努力跟 Gumayusi 練習協同中。Zeus 稱目前隊伍仍在磨合正面交戰以及邊線營運，期望 HLE 能夠盡快完全融合一起打出好表現。

Zeus 給予 Kanavi 讚賞（來源：LCK）

另一邊 Gumayusi 接受了 FOMOS 的採訪，作為新成員 Gumayusi 表示自己正在和隊伍其他人的磨合過程裡，雖然具有一定的挑戰性但 Gumayusi 感覺一切都會好轉。之後媒體詢問隊伍在討論的時候是否會提高說話的音量，Gumayusi 表示大概很難有隊伍避免這種情況，這是必定會有的事情，但就算這樣選手跟教練的關係還是很好，所以整體的檢討還是正向的，而自己也是說話比較大聲的那種。

此外 Gumayusi 也有提到在 T1 跟 HLE 當 AD 的差別，T1 可以精明的組織激烈進攻，所以他認為目前 HLE 需要在積極佈陣的同時打得更加聰明。採訪的最後 Gumayusi 覺得儘管一開始遭遇了亂流，但 HLE 最後還是會變成一支優秀的隊伍。