《英雄聯盟》HongQ、JunJia宣布加入JDG！前CFO中野前進LPL

《英雄聯盟》中信飛牡蠣 CFO 在中野兩人宣布離隊後，就一直有傳聞指出他們將前往中國 LPL 加入 JDG，今（1）日官方正式宣布，HongQ、JunJia 兩人會以 JDG 的身分出戰 2026 年賽季！

JDG 宣布前 CFO 中野選手 HongQ、JunJia 加入隊伍（圖源：JDG）

JDG 下午正式公開隊伍新的中野人選，就是傳聞已久的 HongQ 與 JunJia：「經過雙方友好協商，原 CFO 電子競技俱樂部中單選手蔡明宏（ID：HongQ）、打野選手余峻嘉（ID：JunJia）將正式加入 JDG 京東電子競技俱樂部，未來將與戰隊一起共同征戰新賽季。」

JDG 介紹兩人：

作為來自 LCP 賽區的頂尖打野，JunJia 以敏銳的節奏判斷與強勢的資源掌控而著稱。四次 PCS 冠軍、三連 FMVP，是他穩健且高效風格的最好註解；在 2025 LCP 中，他以啟點賽、季中賽與賽季總決賽三冠的表現，再度展現關鍵戰場上的統治力。無論前期進攻還是中後期銜接，他都能以成熟判斷帶動團隊節奏，成為隊伍可靠的推進引擎。」

HongQ 選手於 2023 年開啟職業生涯，短暫青訓期後便以自身出色的遊戲天賦迅速躋身一隊。在 2025 年一鳴驚人，隨隊攬下 LCP 三連冠，並在賽季總決賽中憑藉出色發揮斬獲 FMVP。從全球先鋒賽到季中冠軍賽，再到世界賽八強的舞台，他以青春銳氣書寫突破之路，以潛力與天賦讓更多人記住了他的名字。

除了這兩位選手之外，新的一年 JDG 迎來了把 AL 戰隊帶到世界賽八強的 Tabe，不少粉絲期待在 Tabe 執教之下，中野兩人的實力能夠再有更進一步的突破。