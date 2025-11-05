《英雄聯盟》JackeyLove耳疾問題更嚴重了？實況曝不能再拖下去：「我怕真的聾了！」

今年 9 月份，中國《英雄聯盟》職業選手 JackeyLove 在實況中自爆，自己的身體狀況似乎因為連年的賽場征戰而亮起了紅燈，除了熬夜、久坐這些電競選手不得不面對的職業病之外，JackeyLove 的耳朵也出現了問題。而在 TES 遭到 T1 淘汰止步四強結束了 2025《英雄聯盟》世界大賽的旅程與今年賽季後，JackeyLove 日前也開了直播分享自己的近況，表示現在自己必須先去醫院好好調理好自己的耳朵，甚至自曝很擔心再拖下去就要聾了。

(Credit:LOLEsports)

JackeyLove 自 2016 年開始就登上了《英雄聯盟》中國 LPL 賽區的賽場，更在 2018 年效力 IG 時抱回了賽區首個《英雄聯盟》世界冠軍獎盃，也奠定了自己的歷史地位。而到了現在，已經成為職業選手 9 年的 JackeyLove 也持續維持著頂尖身手，今年也與 TES 的隊友們一起挺進 2025《英雄聯盟》世界大賽。

不過，連年的征戰也讓 JackeyLove 的身體健康出了問題，事實上，他的耳朵問題早在今年世界賽開打前就存在了，當時他也表示，自己即便不戴耳機耳朵還是會痛，而醫生不能熬夜、久坐的囑咐對電競選手來說也太難達成了。

沒想到，2 日被 T1 直落三淘汰，剛結束 2025《英雄聯盟》世界大賽的旅程後休息兩天後就在直播上與粉絲們見面的 JackeyLove 卻帶來了耳疾可能更嚴重的消息，表示自己接下來在完成直播後就必須先進醫院，「不能拖了，再拖我怕我耳朵聾了！」，並自曝耳鳴問題已經持續很久，只是現在就習慣了那個聲音而已，同時聽力也有減弱的現象。

因此 JackeyLove 也表示，由於自己的身體問題，加上明年 LPL 賽區會實行新的轉會制度，因此明年自己要不要繼續打也還不好說。但也只能希望，JackeyLove 能夠在這個休賽期先好好休息，調理好身體，避免留下更嚴重的後遺症才好。