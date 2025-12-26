《英雄聯盟》真的不是銅閃？JunJia石頭人空大原因曝光，原來勾錯這個設定

《英雄聯盟》中國 LPL 的季前賽「德瑪西亞杯」正在火熱開打中，JDG 因有 HongQ、JunJia 兩位 CFO 前成員特別受到台灣觀眾關注，他們也順利打入八強。不過其中一場與 LNG 的對戰中，JunJia 選出墨菲特（石頭人）的「銅牌操作」也一度引起熱議，現在本人說法出爐，原來是「遊戲設定」的鍋？

不是喔，真的不是銅閃操作的問題喔（圖源：LPL）

德瑪西亞杯的小組賽中，JDG 與 LNG 的首場對決由 JunJia 拿出石頭人開撞，但沒想到在 23 分的一個團戰中卻出現一個閃現空大的銅牌操作，引起主播賽評以及觀眾傻眼，後續更吸引不少網友嘲諷。而根據台灣實況主冠緯在直播中說明，峻嘉本人透露當時其實他滑鼠明明有點在敵人臉上，但卻空大，連自己都疑惑，後來才發現原來是遊戲設定中，勾選到「限縮技能施放地點於最大範圍內」，而根據冠緯實際測試，的確若不勾選，在當時的位置與角度是能夠閃現大絕飛到敵人的位置。

透過實測可以得知雖然並非 JunJia 本人操作有問題，但畢竟是職業選手，設定出狀況可能還是得自己背鍋，如果是會使用石頭人的玩家，也記得這個設定不要勾選到啦。