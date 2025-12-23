《英雄聯盟》Kanavi加入HLE原因並非薪水？訪談曝與「Zeus」有關

在 2025 年《英雄聯盟》賽季結束後，在 LPL 待了多年的韓國選手 Kanavi 正式從 TES 轉會到了 HLE，與 Zeus、Zeka、Gumayusi、Delight 等人成為隊友。而在近期接受訪問時，Kanavi 坦言曾於中國與韓國隊伍間猶豫許久，最終選擇 HLE 的原因，並非薪水，而是與隊友「Zeus」密切相關。

HLE 在 Peanut 退役後，打野位由 Kanavi 接手（圖源：KeSPA）

Kanavi 在接受韓媒 e-focus 訪問時表示：「這次轉會期，我確實在中國隊伍和韓國隊伍之間猶豫了很久。但覺得這次韓國隊伍的條件很好，成員陣容也很優秀，所以選擇了HLE。」他強調，HLE的整體條件與陣容實力是關鍵吸引點。

而當被問及是否有特別看好的隊員時，Kanavi 特別提到與上路選手 Zeus 的交流：「轉會期的時候，我和 Zeus 選手聊過。Zeus 選手也表示一起打會很不錯，這可能是我來HLE的原因吧。」

而由於 Kanavi 從 2019 年到 2025 年都在 LPL 度過，這次回歸 LCK 不久就迎來 KeSPA 盃與隊友們磨合，Zeus 在訪問中就透露，由於 Kanavi 在 LPL 待了很久，所以在一些關鍵局面的想法與他不同，在明年能否把這個部分整合為優勢，可能會攸關到 HLE 明年的成績。