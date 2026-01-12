《英雄聯盟》Keria專訪曝「沒有離開T1的理由」，網熱議：可能續約了

Keria 準備續約？T1 在去年成功達成《英雄聯盟》史無前例的世界賽三連霸，五位選手都功不可沒，而今（12）日韓國媒體釋出獨家專訪，其中他表示從小就嚮往 one club-man，而他也認為 T1 是最頂尖的隊伍「沒有離開 T1 的理由」，被不少人認為可能已經與隊伍延長合約，可能會在主場日之類的時機正式公布。

T1 Keria 可以說是世界最頂尖的輔助選手（圖源：LCK）

Keria 近日在首爾 T1 總部接受韓國媒體《Sports Seoul》專訪，坦言 2025 年雖然留下無可取代的紀錄，但對他而言並非「完美的一年」。他表示聯賽前段自己的狀態並不理想，身為輔助卻沒能第一時間穩住團隊節奏，這點至今仍感到可惜。不過也正因如此，世界賽期間全隊一起撐住、一起修正的經驗，反而成為最珍貴的收穫，「那讓我真正學到，什麼叫做一支隊伍」。

自 2020 年底加入 T1 以來，Keria 幾乎與這支戰隊的巔峰時期畫上等號，談到未來，他表示從小就覺得能夠成為 one club-man 的選手非常帥氣，而 T1 是一支最頂尖的隊伍：「我真的找不到離開的理由」。他也強調，雖然未來無法預測，但他和隊伍之間已經累積了彼此的信任，今後也會全力以赴。

邁入 2026 賽季，T1 下路組合迎來變化，Keria 將與新任 AD 選手 Peyz 搭檔。他先對前搭檔的姑媽「Gumayusi」表達尊重：「正因為Gumayusi表現出色，大家才能一起創造這些成果。」不過隨後也正面評價 Peyz 的潛力與學習能力，Keria 認為 Peyz 在理解戰隊風格與吸收回饋的速度非常快，是能進一步拉高團隊整體品質的選手，自己也期待能在磨合過程中一起成長。

除了賽場上的變化，Keria 也刻意調整自己的生活節奏。他開始固定健身與皮拉提斯訓練，也養成閱讀習慣，希望在技術之外補上「與年資相符的成熟度」。他笑說這多少也受到 Faker 的影響：「既然他這樣做一定有理由，我沒有不學的道理」。

而這個訪談也引起網友間的熱議，尤其 Oner 在去年底才宣布續約到 2028 年，當時也曾有一篇類似的專訪，現在 Keria 的這篇訪問曝光後，也讓不少人相信他或許已經與 T1 再簽下長約，準備跟 Faker、Oner、PeyZ 等人一起戰到至少 2028 年。