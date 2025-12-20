《英雄聯盟》Keria自爆世界賽上場前小習慣「超自虐」？網友笑翻：太狠了！
對於許多運動選手們來說，在上場比賽前總會有個人的小習慣，讓自己能進入比賽狀態，在賽場上打出更好的發揮。《英雄聯盟》韓國傳奇隊伍 T1 戰隊輔助選手 Keria 最近受訪也大方分享自己的小習慣，已經連續 6 次登上《英雄聯盟》世界大賽舞台的他，至今為止從來沒有在 16 強被淘汰過，從 2023 年之後更是與 T1 的隊友們一起達成史無前例的三連霸成就。他就透露，自己在每次打世界賽上場前就是會聽 2022 年敗給 DRX，屈居世界賽亞軍時的世界賽主題曲《STAR WALKIN'》，以激勵自己進入狀態，讓比賽打得更好。
對於《英雄聯盟》T1 戰隊的輔助 Keria 來說，2022 年的《英雄聯盟》世界大賽之旅至今仍然讓他難以忘記。當年他們在四強賽上以 3：1 力克 JDG，與同樣來自 LCK 賽區的四號種子 DRX 會師總決賽。沒想到，在鏖戰五局之後 DRX 的上路 Kingen、中路 Zeka、下路 Deft 等人輪番跳了出來，最後 Kingen 的厄薩斯劍魔降世，劈碎了 T1 的陣容，幫助 DRX 一舉拿下 2022《英雄聯盟》世界冠軍。
當時除了 DRX 的奪冠後慶祝鏡頭外，另一邊 T1 輔助 Keria 也忍不住自己的眼淚，在舞台上痛哭，久久不能自己。結果這段經歷成為了激勵 Keria 之後三年的《英雄聯盟》世界大賽旅程中最主要的動力之一，Keria 最近受訪時就表示，每次他在去比賽場館的路上如果沒有進入狀態的話，就會聽 2022 年的《英雄聯盟》世界大賽主題曲《STAR WALKIN'》，沉浸到回憶之中。
Keria 也表示，聽到那首歌他當時的情緒就會馬上湧上來，甚至也會眼眶發熱、想哭，但每次在聽完之後上場，賽場表現反而就更好了。許多網友看到之後也笑稱，「自己集怒」、「強制觸發 PTSD」、「疊怒是個狠人」，也有人開玩笑表示，「小 K 你好 M...」，而後來三年的旅程也證明了這個小習慣真的有用，Keria 與 T1 的隊友們一起，拿下了 2023 ~ 2025 的《英雄聯盟》世界冠軍，建立三連霸王朝。
