《英雄聯盟》世界賽Keria談艾妮維亞選角訪問曝光：「Faker玩老英雄更強！」笑翻全場，LCK也作圖致敬
由於今年《英雄聯盟》直業賽事引進新的「全局 BP」賽制，規定在一個系列賽（BO3、BO5）中第一局比賽之後無法選擇前面局數賽事中選過的英雄，讓戰隊與選手們今年都必須拿出更多自己英雄池內的英雄與戰術，也增添更多比賽的觀賞性，廣獲好評。而今（11）天 lolesports 官方就曝光了在世界賽期間世界冠軍戰隊 T1 輔助選手 Keria 的訪問，聊到為什麼在今年的《英雄聯盟》世界大賽賽場上他們會讓中路傳奇選手 Faker 鎖下老英雄艾妮維亞時 Keria 妙答：「老玩家所以老英雄玩得特別好！」，也笑翻 AD Gumayusi 與網友們。
事實上，在整個 2025《英雄聯盟》世界大賽期間，艾妮維亞這個《英雄聯盟》的元老英雄並不十分熱門，僅獲得了四次出賽機會。分別是小組賽上 G2 中路 Caps 拿出來打 BLG 戰隊中路 Knight 的雷茲，結果成效十分不錯，順利取勝。而後在淘汰賽中， T1 與 AL 戰隊的八強賽中 Faker 拿出來面對 Shanks 的加里歐，但不幸落敗被追平戰局。接著是四強賽上 Gen.G 戰隊中路 Chovy 拿來打 KT 中路 Bdd 的卡莎碧雅，但也輸了。
最後則在總冠軍賽中，Faker 這次依然拿艾妮維亞來打 Bdd 的卡莎碧雅，與 Chovy 不同的是，Faker 這次成功擊敗 Bdd，扳平了戰局，才有了最後與 T1 的隊友一起達成史無前例三連霸機會。而在今（11）天 lolesports 官方曝光的訪問片段中，在 T1 與 AL 的八強賽結束後輔助選手 Keria 聊到了艾妮維亞這個選擇時也表示，他們是因為看到 Caps 選出艾妮維亞後玩得很好，因此也在練習賽時嘗試，得到不錯的效果後就在比賽中拿出來，但八強賽上的失利 Keria 則覺得這跟艾妮維亞並沒有關係，「只是整體陣容有點可惜。」
此外， 由於艾妮維亞也是《英雄聯盟》中的元老英雄，Keria 也分享：「畢竟 Faker 是老玩家，所以老英雄玩得特別好！」，結果這句話說出來之後馬上讓也在現場的 Gumayusi 直接爆笑，今天影片上傳後也笑翻網友：「Faker：你說誰老？」、「明年死哥（卡爾瑟斯）中路」，也有許多人開玩笑要「Thank you Keria」，但這或許也是 Faker 的一大優勢之一：身為《英雄聯盟》職業賽場上最挺拔的長青樹，這些經典元老英雄肯定也是他最熟悉，隨時能拿出來的，而其實就連 LCK 官方都做出了 Faker 與艾妮維亞融合（？）的官方封面圖，也讓許多網友高喊：「支持 Faker 提告！」
