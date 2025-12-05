《英雄聯盟》KeSPA盃前T1把握休息時間阿拉伯觀光中！Faker超安全滑沙，Oner卻不小心綜藝摔

雖然《英雄聯盟》職業電競目前各個賽區都還處於休賽期中，大部分隊伍都會讓選手們休養生息，以備戰明年賽季。不過，對於韓國 LCK 賽區的隊伍們來說，由於明（6）天開打的 KeSPA Cup 同時也是事關明年名古屋亞運韓國《英雄聯盟》國家隊選拔的重要賽事，因此大多選手們都選擇提早結束轉會期，許多 LCK 戰隊都以全一軍陣容出戰，其中就包含了世界冠軍 T1 戰隊。不過，T1 戰隊似乎也在繁忙賽程中盡力替選手們安排放鬆行程，昨（4）天官方 Instagram 也分享，在結束德國慕尼盃的紅牛盃表演賽之後，T1 隊員們選擇去沙烏地阿拉伯首都利雅德放鬆。

(Credit:T1)

雖然 T1 在今年於中國舉行的《英雄聯盟》世界大賽上最後終於挑戰三連霸成功，拿下隊史第 6 座世界冠軍與締造了《英雄聯盟》歷史中前無古人的三連霸王朝，但這些榮耀加生的選手與後勤團隊們在休賽期並沒有多少休息時間。在 9 日拿下召喚師獎盃，回到韓國短暫休息之後，T1 馬上就帶著新 AD Peyz 飛往德國慕尼黑參與紅牛盃表演賽了。

然後就在表演賽結束後，T1 也沒有選擇直接回到韓國休息、備戰他們將全員出戰的 KeSPA Cup，而是選擇把握休息時間，應贊助商之邀先參訪了德國足球隊伍拜仁慕尼黑的主場，隨後又到沙烏地阿拉伯的首都利雅德觀光。昨（4）天 T1 官方 Instagram 也分享了 Oner、Faker、Doran、Keria、Peyz 等人體驗滑沙的片段，期中 Faker 看起來是安全駕駛的代言人(?)，滑的非常慢，也讓網友們大笑：「真人塔莉雅！」，上路 Doran 看起來也滑的非常好。

Faker滑沙看起來很安全駕駛，真人版塔莉雅（？）(Credit:T1)

不過，Peyz、Keria 則不小心在滑沙的過程中沒有保持平衡而跌倒了，打野 Oner 更是看起來煞不住車，結果直接非常搞笑的飛了出去，並笑翻網友：「下盤很弱」、「綜藝衰超好笑」、「真的是諧咖」。而雖然明天又有 KeSPA Cup 開打，但由於韓國電競協會規定，只要有在接下來的 KeSPA Cup 有過出賽紀錄就能獲得國家隊的遴選資格，對於成績並不要求，因此或許這也讓 T1 覺得該是時候讓這幾位辛苦了一年賽季的選手們把握放鬆時間好好休息，如此一來才能有更好的狀態來面對明年更重要的全年賽季。