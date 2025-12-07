《英雄聯盟》KeSPA盃開打首日爆冷門！Chovy、Ruler明星雙C缺陣的Gen.G竟苦吞二連敗！

雖然目前全球《英雄聯盟》職業電競賽事還在休賽期中，2026 年《英雄聯盟》職業賽季還必須等到大約一個月後才會正式開跑，開始新一年的征程。不過，對於《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的隊伍們來說，他們卻無法真的等到明年職業賽季開打，因為昨（6）天由韓國電子競技委員會（KeSPA）舉辦的 KeSPA Cup 已經開打了，而為了獲得明年代表韓國國家隊出賽的權利，許多 LCK 賽區的隊伍們在這次 KeSPA Cup 中也選擇提早結束放假，以一軍陣容出賽，也提高了賽事精彩度。不過，在第一天的賽程中，去年在 LCK 賽區成績非常好的 Gen.G 戰隊卻僅因為 Chovy、Ruler 缺席讓二軍選手上陣就苦吞了二連敗，接連輸給 Cloud9 與越南隊。

(Credit:LCK)

事實上，由於每年由韓國電子競技委員會 KeSPA 舉辦的 KeSPA Cup 並不是 Riot Games 舉辦的官方《英雄聯盟》賽事，因此必須安排在每年的《英雄聯盟》職業賽季休賽期，才能讓韓國的《英雄聯盟》職業戰隊與選手們參賽。也因此會讓辛苦征戰整年賽季的 LCK 戰隊給自家的一軍選手們自由選擇要不要休息，如果要休息就讓二軍代表出戰。

而想當然的，如此一來也影響到了 KeSPA Cup 的賽事精采度，也促使韓國電子競技委員會拍板決定 KeSPA Cup 成為韓國《英雄聯盟》唯一的國家隊選拔賽事，想入選韓國國家隊拚亞運金牌以獲得免役資格的話就必須來打 KeSPA Cup，讓近年來的 KeSPA Cup 也吸引了越來越多的《英雄聯盟》LCK 賽區一軍選手出戰，今年更是除 DNF 戰隊外，幾乎所有的 LCK 戰隊都以一軍陣容出賽。

不過，也正因如此，像是 Gen.G 戰隊的中路 Chovy 與下路 Ruler 兩位已經在 2022 年杭州亞運中拿到金牌免除兵役的明星選手就沒有打 KeSPA Cup 的必要了，因此 Gen.G 在這次比賽中也用二軍中路 Loid 與下路 HaruSary 搭配其他一軍選手 Kiin、Canyon 與 Duro，出戰這次的 KeSPA Cup。

只是，這套一二軍混搭的陣容在昨（6）天比賽開打的第一天走得並不順利，第一場面對 Cloud9 的比賽中，Loid 與 HaruSary 兩位二軍選手被 Cloud9 的 APA 與 Blaber 這對中野組合打出巨大差距，整場加起來陣亡了 11 次，讓 Gen.G 無法發揮自己今年賽季的統治力。而到了第二場面對越南隊的比賽中，LCP 賽區 MVKE 戰隊的打野 Gury 拿出了厄薩斯打野，搭配同樣來自 MVKE 的中路 Seany 兩個人加起來打出 20 殺 0 死 22 助攻的可怕戰績，徹底壓制了今年賽季統治 LCK 賽區的 Gen.G 戰隊，讓 Gen.G 在這次 KeSPA Cup 開局苦吞二連敗，也再度證明了 Chovy 與 Ruler 這兩位超級明星選手對於 Gen.G 團隊的重要性。