《英雄聯盟》KeSPA盃HLE贏了！Peyz五連殺仍沒用，Zeka火影附身擊敗T1
雖然現在還在《英雄聯盟》職業電競的休賽期，但今（11）天韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦的 KeSPA Cup 進入第一天的淘汰賽，還是吸引了許多觀眾們的目光。因為在今天的下半場比賽中，連續兩年從 T1 挖來上路 Zeus 與下路 Gumayusi 的 HLE 戰隊迎來與 T1 的正面交手，而且雙方都以全一軍陣容參賽。沒想到，雖然 T1 新下路 Peyz 在第二局比賽就用凱莎拿下了五連殺證明自己，但最後 HLE 的中路 Zeka 跳了出來，用完美發揮的阿卡莉幫助 HLE 收下第三局勝利，進軍勝部決賽準備對陣 DK。
在今（11）天韓國《英雄聯盟》KeSPA Cup HLE 對陣 T1 的第一局比賽中，回到 LCK 加盟 HLE 的新打野 Kanavi 拿出的厄薩斯打野摧毀了團戰，與中路 Zeka 的搭配宰制了戰局，加上下路 Gumayusi 的穩定發揮，會後即便 T1 新下路 Peyz 的發育也很不錯，但仍無力回天，由 HLE 先下一局。
第二局比賽 HLE 仍然掌握了遊戲前中期的優勢，但到了遊戲時間 32 分鐘的小龍團戰，回到 LCK 賽區加盟 T1 的新下路 Peyz 站了出來，凱莎怒拿團戰五殺，讓 T1 一舉進軍 HLE 高地拿下主堡，將比賽拖入決勝第三局。而到了第三局上，HLE 中路 Zeka 不讓對手專美於前，在拿下自己 2022 年效力於 DRX，奪下世界冠軍後製作專屬造型的阿卡莉，結果整場比賽彷彿化身火影，以 13 殺 0 死 8 助攻的完美戰績帶領 HLE 擊敗 T1，晉級勝部決賽。
接下來的 KeSPA Cup 賽程僅剩下 3 個 BO5，從明（12）天開始一連三天，DK 與 HLE 之間的勝部決賽將率先登場，落敗方將與 T1 會師敗部決賽，最後在 14 日則是由勝部冠軍與敗部冠軍進行總決賽 BO5 對決，以決定誰將拿下今年的 KeSPA Cup 總冠軍，而由於 T1、HLE 與 DK 三隊都以 LCK 一級聯賽的全一軍陣容參與這次賽事，因此對他們來說，成功奪冠或許也能讓隊伍們更有信心，備戰明年 LCK 賽季。
