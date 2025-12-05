《英雄聯盟》KeSPA Cup選手名單公布！T1與HLE全一軍出戰，Gen.G少兩人
雖然現在還是《英雄聯盟》全球賽區的轉會期與休賽期，要到明年一月分之後全球各大賽區的第一賽段才會回歸，但就與往年一樣，接下來由韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦的 KeSPA Cup 就要從明（6）天開始點燃戰火，直到 12 月 14 日決定誰將是今年最後一場賽事的總冠軍。而由於明年 9 月份的名古屋亞運《英雄聯盟》也是競賽項目之一，因此對於 LCK 的選手們來說想要力拼明年的韓國國家隊選手資格，今年的 KeSPA Cup 就是最後一次選拔賽事，也因此在昨（4）天公布的選手名單中，除了 DNF 之外幾乎所有 LCK 隊伍都有別以往，全一軍陣容出賽。
2025《英雄聯盟》 KeSPA Cup 選手名單
BNK FEARX（BFX全一軍陣容）
Clear
Raptor
VicLa/Daystar
Diable
Kellin
DPlus KIA（DK全一軍陣容）
Siwoo
Lucid/Sharvel
ShowMaker
Smash
Career
DRX（全一軍陣容）
Rich
Willer/Vincenzo
Ucal
Jiwoo
Andil
Gen.G（中路 Chovy、下路 Ruler 未參賽）
Kiin
Canyon/Jyny（二軍）
Loid（二軍）
Harusary（二軍）
Duro
Hanwha Life Esports（HLE 全一軍陣容）
Zeus
Kanavi
Zeka
Gumayusi
Delight
OK BRION（BRO 全一軍陣容）
Casting
GIDEON
Fisher
Teddy
Namgung
NS RedForce（NS 全一軍陣容）
Kingen
Sponge
Scout/Calix
Taeyoon
Lehends
T1（全一軍陣容）
Doran
Oner
Faker
Peyz
Keria
KT Rolster（除 Bdd 之外全二軍陣容）
Sero
Sylvie
Bdd/Hwichan
FenRir
Effort
DN Freecs（DNF二軍陣容）
Lancer
DDoiV
Flip
Enosh
Quantum
日本隊
RayFarky（DFM）
hachamecha
Recap（REJECT）
Yuhi
Enty
越南隊
Kratos（MVKE）
Gury（MVKE）
Kati/Seany（MVKE）
Puddin（Team Flash）
SiuLoong（MVKE）
Cloud9（C9 全一軍陣容）
Thanatos
Blaber
APA
Zven
Vulcan
Team Liquid（TL 全一軍陣容）
Morgan
Josedeodo
Quid
Yeon
CoreJJ
也由於這次 KeSPA Cup 匯集了除去 KT、DNF 與 Gen.G 的 Chovy、Ruler 外的幾乎所有 LCK 賽區一軍隊伍陣容，因此這次賽事或許也是明年賽季的前哨戰，Gumayusi 加入後的 HLE 對決 T1；重回 LCK 賽區的 Scout、Keria 是否能適應 LCK 賽區；遠道而來的 日本、越南、C9 與 TL 四支邀請隊伍能不能擊敗 LCK 的強權... KeSPA Cup 將於明（6）天正式點燃戰火，經過 9 天的賽程決定誰將是今年賽事的總冠軍。
其他人也在看
G-EIGHT獨立遊戲展規模創新高 250款遊戲與美日韓發行商齊聚
第四屆 G-EIGHT 獨立遊戲展今日正式公布參展陣容，本屆規模再創歷史新高。主辦單位宣布，今年共有 126 家獨立遊戲開發團隊參展，加上發行商及硬體周邊廠商共計 30 家，現場將展出超過 250 款遊戲作品。值得注意的是，今年首次迎來 6 家海外重量級發行商，包括日本松竹遊戲（SHOCHIKU GAMES）、Phoenixx Inc.、韓國 Smilegate - STOVE 等，顯示 G-EIGHT 已成功躋身亞洲指標性獨立遊戲會展行列。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《大陸產業》全面換新！餓了麼APP正式更名為掏寶閃購
【時報-台北電】阿里巴巴集團旗下生活網路平台餓了麼APP，正式更名為掏寶閃購，APP更新至最新版本後將全面換新，與此同時，原涉及「餓了麼」品牌表達的各個場景，近期也將陸續完成向「淘寶閃購」的升級。 淘寶閃購表示，用戶對即時生活服務不斷進階的需求，始終鞭策我們必須持續成長、秉持勇氣、自我革新。（編輯：邱致馨）時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
4人合作FPS《Den of Wolves》玩家實際遊玩畫面曝光！主打搶劫雙玩法
由《PAYDAY》及《GTFO》創始人Ulf Andersson所創立的10 Chambers，今日於PC Gaming Show 2025正式公開《Den of Wolves》的全新玩家實錄預告片。與由開發團隊錄製的傳統演示不同，10 Chambers本次大膽嘗試，首次向四名忠實粉絲開放工作室，讓他們親手試玩並直接錄製實際遊玩畫面。預告片完全由玩家的真實實機畫面與現場反應構成——無腳本、無擺拍，真實呈現遊戲現況。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
《戰鎚40K：破曉之戰4》故事預告公開，基因原體「獅王」首次成為可使用角色
《戰鎚40K：破曉之戰4》（Warhammer 40000: Dawn of War IV）故事預告公開，令廣大鎚迷討論的是，基因原體之一的「獅王」萊昂艾爾莊森（Lion El'Jonson）在預告中登場，開發團隊接受 IGN 專訪直言，不只暗黑天使戰團在遊戲中可選擇使用，獅王也將作為可操作單位，這基因原體有多強會不會影響平衡，在單人遊戲部分團隊才不管。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2025《英雄聯盟》KeSPA Cup台灣也看得到！Disney+獨家直播12/6起開打
粉絲請筆記！準備好迎接年末最強對決，《2025 League of Legends KeSPA Cup》將於 12 月 6 日至 14 日獨家在 Disney+ 全程直播，帶來明星選手與各大戰隊的精彩對戰。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》電競大改革！LCP、LCK宣布「教練開麥」規則，能在比賽中與隊伍即時溝通
《英雄聯盟》職業賽季到現在已經打了 15 年了，這麼長一段時間中，《英雄聯盟》的職業選手們總是傾盡所有，在舞台上替全球觀眾們留下了一個又一個的經典時刻，也讓粉絲們難以忘懷。而除了選手外，對於《英雄聯盟》的職業賽場來說教練職位也非常重要，但過去往往在 BP 階段結束後教練就無法影響比賽走向了，也有觀眾們會戲稱「教練是來訂便當的」，不過，明年賽季《英雄聯盟》韓國 LCK、太平洋 LCP 賽區的教練將更為重要，因為這兩個賽區將引入新的「教練開麥」規則，讓教練能在比賽進行時即時與選手溝通！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前 ・ 2
一卡通宣布iPASS MONEY升級服務 啟用LINE MINI App
一卡通公司為了持續提供720萬 iPASS MONEY用戶熟悉的支付體驗，5日宣布升級服務，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，用戶得以透過熟悉的LINE 錢包，繼續享受iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等核心功能，並新增多項貼近生活的新服務。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
比爾蓋茲 2025 年度書單出爐！罕有推介小說 5 本好書揭開世界運作真相
來到 2025 年年底，Microsoft 創辦人 Bill Gates 延續多年傳統，在個人部落格 Gates Notes 發布了最新的年度推薦書單。對於 Bill Gates 而言，年末不僅是與親友共聚的時刻，更是沉澱心靈、享受閱讀的好機會。 今年他的閱讀主題圍繞在「揭開重要事物運作的真相」，試圖透過閱讀去理解從個人生活意義、人類溝通模式，以至氣候變化與產業發展等宏觀議題背後的邏輯。他在書單中精選了 5 本好書，涵蓋小說、心理學、氣候科學、經濟政策及商業傳記。他強調，這些作品不僅滿足了他的好奇心，更針對當今社會的挑戰提出了具體的解釋與解方。Yahoo Tech ・ 1 小時前 ・ 發起對話
禁小紅書如掀蟑螂窩！竊取個資更甚抖音 中媒認證的「騙子集散地」
內政部與刑事局昨（4）日重磅宣布，針對中國社交軟體「小紅書」App發布暫定為期一年的「網際網路停止解析及限制接取命令」，這項處置將導致台灣用戶頻繁遭遇無法連線或加載的情形，除非透過像是VPN等工具繞過台灣網路連線路徑。政府強調，這項行動並非針對單一國家的軟體，而是因為小紅書在台涉及嚴重詐欺與拒絕配合執法，同時資安檢測15項指標全數不合格，對國人數位安全構成重大威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
小紅書為何難取代？「6大火爆原因 」曝光：旅遊、生活功略最佳幫手
中國社群平台「小紅書」暫定為期一年，網上也掀起討論，紛紛尋找替代方案。造咖 ・ 1 小時前 ・ 1
《英雄聯盟》拼亞運國家隊資格？T1宣布全一軍出戰KeSPA Cup，賽程全出爐
在每年的《英雄聯盟》世界大賽結束後，到明年韓國 LCK 賽區的比賽開打前通常都會有 2~3 個月左右的休賽期。而在休賽期中，韓國電子競技協會（KeSPA）就會舉辦自己的 KeSPA Cup 來讓職業戰隊參加，維持手感。並且近年來在電子競技進入亞運成為正式項目後，KeSPA Cup 也開始吸引許多想拚韓國國家隊資格的 LCK 賽區一軍選手出賽，讓比賽變得更好看了。而現在《英雄聯盟》傳奇戰隊 T1 也確認，今年的 KeSPA Cup 他們將以全一軍陣容出賽。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
藍白瞎扯小紅書下架是白色恐怖？ 資安15項全不合格！還不理不睬！
內政部4日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會宣布，將依《詐欺犯罪危害防制條例》自即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定為期一年，不少藍白立委卻瞎扯是網路白色恐怖？數位發展部強調，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行檢視，是「全數不合格」，資安風險最為嚴重，且長期自由時報 ・ 32 分鐘前 ・ 1
《Left 4 Dead 惡靈勢力》主創將開發4人合作射擊遊戲將登PS5、PC平台
由 PlayStation 官方宣布，SIE 將與曾創作《Left 4 Dead 惡靈勢力》也是首席設計師的 Mike Booth 領導的團隊 Bad Robot Games 開發 4 人合作射擊遊戲，將登上 PS5 與 PC 平台，是否能創造當初的熱門奇蹟玩家也很關注。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》轉會期震撼彈連發！CFO八強陣容動向、LCP自由市場有哪些台灣選手一次看！
《英雄聯盟》全球職業電競的轉會期目前正在如火如荼地舉行，各個戰隊們在今年賽季結束後，都在把握機會進一步補強、調整、續留自己的陣容，備戰明年賽季。不過，對於台灣的《英雄聯盟》職業電競觀眾與粉絲們來說，今年休賽期的變化真的超級大。雖然 CFO 戰隊成為繼 2015 年雙八強十年後，第一支重回世界大賽淘汰賽舞台的台灣戰隊，寫下歷史，但在轉會期中 CFO 戰隊無法留下八強陣容，讓明年增添更多不確定性，而在 PCS 賽區時期加入聯賽的 PSG Talon 今年休賽期也驚傳解散，讓 LCP 的自由市場上也多出了許多台灣選手，接下來就讓我們一次整理，目前這些選手們的動向吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
婚宴一桌3萬起跳！她「包3600」被嗆太少 行情表曝光：最高等級
婚禮紅包該怎麼包，一直是難解之題。一名網友就說，她獨自去朋友的婚禮，包了3600元，沒想到卻被對方嗆「包太少」，強調喜宴一桌都3萬起跳，讓她好奇到底誰對誰錯？文章曝光掀起討論，不少人認為，「新人吃相太難看」，還有網友貼出喜宴紅包行情表。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 1
台中男衝泳池對童開槍 蔡其昌批消息竟封2個月 議員轟盧秀燕施政無能、粉飾太平
[Newtalk新聞] 台中市驚傳10月10日發生泳池槍擊未遂案，一名29歲陳姓男子喝下20包毒咖啡後，持槍闖入西屯區一家游泳學校，跳進游泳池對6歲女童、7歲男童及教練扣板機，所幸槍枝未擊發，但事件在12月3日台中地檢署起訴後才曝光。對此，民進黨立委蔡其昌、議員周永鴻、陳淑華痛批，台中市長盧秀燕竟不聞不問、粉飾太平，只想著購物節包裝自己。 蔡其昌4日痛批，這驚悚事件竟封鎖消息2個月才讓市民知道？身為一個父親，他聽聞此事直覺驚恐、荒謬，台中市府竟然默不作聲，這是市長盧秀燕的責任。 周永鴻直言，10月發生的持槍攻擊案，竟然到12月才被揭露！若不是檢方起訴，台中市民還要被蒙在鼓裡多久？要不是天佑孩子發生卡彈，差點就造成家破人亡的悲劇。加上3日北區又發生「黑輪店掉出衝鋒槍」的離譜事件，市民不禁要問，到底還有多少重大刑案被市府「壓」下來？ 呼籲盧秀燕不要再粉飾太平，誠實面對治安漏洞，還給市民知的權利與免於恐懼的生活。 陳淑華砲轟，這麼離譜的槍擊幼童嚴重治安事件，盧秀燕卻不聞不問！盧秀燕施政無能，毫無能力面對治安問題，只會想著購物節包裝自己。她強調，台中的治安不能靠運氣，盧秀燕不管不顧，盧秀燕沒有新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
蘇姿丰親自證實MI308晶片獲准入中國市場！下一個會是輝達嗎？
美國晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）證實，旗下部分AI晶片 Instinct MI308 已獲美國政府准許出口至中國大陸，AMD也已準備在出貨時繳交15%稅金給美方。根據路透社的報導，蘇姿丰4日在舊金山出席科技媒體《WIRED》主辦論壇活動時親口證實，公司已拿到MI308出口許可，「我們準備好了繳稅，也準備好出貨。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
快訊／台鐵調度員遭列車撞擊輾過 送醫搶救不治
台鐵花蓮車站今天（5日）上午10時許發生一起死亡意外，一名工作人員在站內進行貨物列車調度時，遭貨物列車撞擊、夾傷，台鐵立即報案求助，警消人員獲報到場救援，傷者傷勢嚴重，經送醫急救仍不治，詳細意外原因仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小紅書「涉上千詐騙」被封1年！教授示警：「這款」APP才是真問題
即時中心／黃于庭報導隨著網路越來越發達，詐騙型態也日新月異，各大社群平台儼然成為犯罪集團鎖定目標，雖台灣詐騙犯罪已經呈下降趨勢，但是每月總財損仍達數十億元。內政部首度對中國APP「小紅書」開鍘，其15項資安檢測全數不合格，將發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖為期1年。對此，成大教授李忠憲直言，封小紅書只是開始，真問題藏在其他APP當中。民視 ・ 2 小時前 ・ 23