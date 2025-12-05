《英雄聯盟》KeSPA Cup選手名單公布！T1與HLE全一軍出戰，Gen.G少兩人

雖然現在還是《英雄聯盟》全球賽區的轉會期與休賽期，要到明年一月分之後全球各大賽區的第一賽段才會回歸，但就與往年一樣，接下來由韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦的 KeSPA Cup 就要從明（6）天開始點燃戰火，直到 12 月 14 日決定誰將是今年最後一場賽事的總冠軍。而由於明年 9 月份的名古屋亞運《英雄聯盟》也是競賽項目之一，因此對於 LCK 的選手們來說想要力拼明年的韓國國家隊選手資格，今年的 KeSPA Cup 就是最後一次選拔賽事，也因此在昨（4）天公布的選手名單中，除了 DNF 之外幾乎所有 LCK 隊伍都有別以往，全一軍陣容出賽。

(Credit:LCK)

2025《英雄聯盟》 KeSPA Cup 選手名單

BNK FEARX（BFX全一軍陣容）

Clear

Raptor

VicLa/Daystar

Diable

Kellin

(Credit:KeSPA Cup)

DPlus KIA（DK全一軍陣容）

Siwoo

Lucid/Sharvel

ShowMaker

Smash

Career

(Credit:KeSPA Cup)

DRX（全一軍陣容）

Rich

Willer/Vincenzo

Ucal

Jiwoo

Andil

(Credit:KeSPA Cup)

Gen.G（中路 Chovy、下路 Ruler 未參賽）

Kiin

Canyon/Jyny（二軍）

Loid（二軍）

Harusary（二軍）

Duro

(Credit:KeSPA Cup)

Hanwha Life Esports（HLE 全一軍陣容）

Zeus

Kanavi

Zeka

Gumayusi

Delight

(Credit:KeSPA Cup)

OK BRION（BRO 全一軍陣容）

Casting

GIDEON

Fisher

Teddy

Namgung

(Credit:KeSPA Cup)

NS RedForce（NS 全一軍陣容）

Kingen

Sponge

Scout/Calix

Taeyoon

Lehends

(Credit:KeSPA Cup)

T1（全一軍陣容）

Doran

Oner

Faker

Peyz

Keria

(Credit:KeSPA Cup)

KT Rolster（除 Bdd 之外全二軍陣容）

Sero

Sylvie

Bdd /Hwichan

FenRir

Effort

(Credit:KeSPA Cup)

DN Freecs（DNF二軍陣容）

Lancer

DDoiV

Flip

Enosh

Quantum

(Credit:KeSPA Cup)

日本隊

RayFarky（DFM）

hachamecha

Recap（REJECT）

Yuhi

Enty

(Credit:KeSPA Cup)

越南隊

Kratos（MVKE）

Gury（MVKE）

Kati/Seany（MVKE）

Puddin（Team Flash）

SiuLoong（MVKE）

(Credit:KeSPA Cup)

Cloud9（C9 全一軍陣容）

Thanatos

Blaber

APA

Zven

Vulcan

(Credit:KeSPA Cup)

Team Liquid（TL 全一軍陣容）

Morgan

Josedeodo

Quid

Yeon

CoreJJ

(Credit:KeSPA Cup)

也由於這次 KeSPA Cup 匯集了除去 KT、DNF 與 Gen.G 的 Chovy、Ruler 外的幾乎所有 LCK 賽區一軍隊伍陣容，因此這次賽事或許也是明年賽季的前哨戰，Gumayusi 加入後的 HLE 對決 T1；重回 LCK 賽區的 Scout、Keria 是否能適應 LCK 賽區；遠道而來的 日本、越南、C9 與 TL 四支邀請隊伍能不能擊敗 LCK 的強權... KeSPA Cup 將於明（6）天正式點燃戰火，經過 9 天的賽程決定誰將是今年賽事的總冠軍。