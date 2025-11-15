《英雄聯盟》KeSPA Cup12月馬上開戰！韓國眾明星選手為拚國家隊就必須出賽

雖然 2025《英雄聯盟》世界大賽已經在 T1 達成三連霸成就後圓滿落幕，但對於韓國《英雄聯盟》LCK 賽區的職業戰隊與選手們來說，休賽期似乎並沒有持續太久，因為日前韓國電子競技協會（KeSPA）確認，今年的 KeSPA Cup 將在 12 月 6 日到 14 日正式登場，而雖然這次中華隊並沒有參加，但由於明年適逢 2026 年名古屋亞運，對於那些想要力拼韓國國家隊入選資格的韓國選手們來說就必須參賽，因此今年的 KeSPA Cup 參賽選手星度可以說非常的讓人期待。

(Credit:LCK)

雖然之前由於韓國電競協會 KeSPA 舉辦的 KeSPA Cup 賽事時間點大多在每年的《英雄聯盟》賽季結束後的 12 月，因此 LCK 賽區的戰隊們通常會選擇讓二隊選手出賽，給予一隊選手在全年漫長賽季後有休息時間，不過，在去年 KeSPA Cup 被韓國指定為韓國國家選拔指數審查賽事，要參賽才能取得韓國國家隊的選拔資格後，也吸引了 Gumayusi、Oner、Canyon、Kiin、Chovy、Showmaker、BeryL、Viper 等明星選手選擇參加去年的 KeSPA Cup，以獲得韓國國家隊的選拔資格，讓去年的賽事星度更上一層樓。

而今年的 KeSPA Cup 舉辦日期也已經公布，將從 12 月 6 日開打到 12 月 14 日為止，除了韓國 LCK 賽區的隊伍外，今年還邀請了越南與日本的明星隊前往參賽，這次並沒有中華隊。12 支隊伍將分為 4 個小組，每組的前兩名進入淘汰賽階段，每組第二名直接從敗部打起，而第一種子則從勝部出發，在四強階段開始打 BO5，其他全為 BO3。

2025KeSPA Cup參賽隊伍（Credit:leaguepedia）

並且這次的規則與去年一樣，韓國的《英雄聯盟》職業選手必須要參與 KeSPA Cup 才能獲得明年韓國亞運國家隊的選拔資格，而由於如果韓國拿下亞運金牌的話就能免除兵役，對於那些正值「當打之年」，不想因為服役而中斷職業生涯的韓國選手們來說，入選國家隊也更為重要。

此外，目前並未確認去年有參與過 KeSPA Cup 的選手今年是否需要再度參加才能保留韓國國家隊的選拔資格，因此觀眾們或許也可以期待這次的 KeSPA Cup 同樣會星度滿滿，吸引那些為了拚國家隊選拔的一隊選手們參賽，讓粉絲們在休賽期也能看到自己喜愛的選手繼續在賽場上奮戰。只不過，目前官方只確認比賽直播將在韓國的 Disney+ 平台獨家轉播，對於海外觀眾來說想要收看賽事直播的話目前尚沒有其他方式。