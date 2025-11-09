《英雄聯盟》KT世界賽惜敗T1，Bdd、Cuzz回憶十年站上冠軍戰舞台旅程：「希望讓其他選手看到可能性！」

2025《英雄聯盟》世界大賽最後由傳奇戰隊 T1 在 2017 年挑戰三連霸失利八年後成功寫下歷史，與 KT 的電信大戰打滿五局後成功拿下隊史第六冠與三連霸成就，鑄就王朝。不過對於 KT 戰隊的 Bdd 與 Cuzz 來說，這場冠軍戰對他們而言也別具意義，因為他們走了十年才登上這個舞台。賽後 KT 戰隊也接受媒體採訪，Bdd 與 Cuzz 也向全球其他還在努力著，夢想踏足《英雄聯盟》世界大賽總冠軍賽賽場的選手們喊話，希望大家能繼續加油！

(Credit:LOLEsports)

Q：請問 Bdd，我們都知道 KT 在今年前兩個賽段過得特別掙扎，能夠走到今天的結果，與 T1 打滿五局，你覺得你與隊友們在今年賽季中，最明顯的成長是什麼呢？

KT Bdd：其實我覺得從隊伍層面上來說，可能要有一個很完美的結局才能說是有收穫的。但很可惜沒有迎來這個美好的結局。而我個人而言，這些年來我一直沒有踏上山頂真的很可惜，而且這個過程中我也一直覺得我表現得很平凡。不過經過這次世界賽，讓我感受到的一件事就是過程其實也是非常重要的。

Q：請問 Bdd，今天你在虎撲的選手評分拿到 9.9 分，大家都認為你的表現很好，你有什麼想法呢？

KT Bdd：畢竟我輸掉了今天的比賽，所以我覺得這個評分是沒有意義的。

Q：請問 Bdd，雖然今天很遺憾地未能奪冠，但你今年世界賽的表現也無疑是對主題「Earn Your Legacy（爭者留其名）」最好的詮釋，十年一路走來，你想對自己說些什麼？

KT Bdd：我覺得未來還是有機會的，希望在未來的某一天，自己還是能繼續有更好的表現。

Q：你們從三號種子一路打上來真的很不容易，想與粉絲們說什麼呢？

KT Bdd：今天的最後一場比賽雖然過程中我們很想盡力做好，但還是遺憾的輸了所以很抱歉。不過今年大家都一起努力了，我覺得還是打出了超出期待的表現，所以還是感謝大家一直以來都沒有放棄、支持著我們。

KT Cuzz：非常想給大家看到我們 KT 奪冠的樣子，但非常可惜沒有做到。今天在整個決賽的過程中學到、也成長到了很多，之後也會不斷努力，希望明年能以更好的樣子回歸，給大家帶來更好的表現。

Q：請問 Bdd 與 Cuzz，你們兩位都走過三千多天才來到總冠軍賽的舞台，有什麼想與那些還在努力進入決賽、甚至奪冠的選手們說的呢？

KT Bdd：今年和 Cuzz 選手並肩作戰雖然沒有拿下最後很重要的冠軍，但也是寫下了不錯的成績，希望之後也以一起加油。也想跟還在繼續奮鬥，還沒踏足最高舞台的選手們，也就跟大家說一句：「繼續加油吧！」

KT Cuzz：今年選擇來到 KT 跟 Bdd 選手在一起就是想拿到好成績，雖然沒有拿到這個冠軍，但還是一起登上了決賽舞台，所以想跟 Bdd 說一句辛苦了，非常感謝！今年也不是終點，希望明年還可以一起作戰，繼續加油。也想跟大家說，希望大家能看到我們的比賽，從中看到可能性，希望大家能繼續加油！

Q：請問 Cuzz，如果今天能回到某一個瞬間或某一局比賽，你會想回到什麼時候，為什麼呢？

KT Cuzz：其實有非常多瞬間我都想回去，比如說團戰時的站位，或者那些三龍團時，我都想回去。

Q：請問 Score 教練，想請教一下最後第五局的 BP 思路，最後為什麼會選擇放出 Faker 的加里歐呢？