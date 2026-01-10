《英雄聯盟》LCK季前賽Faker又開Ruler頭髮玩笑差點被告，還有人嗨到爬上桌子「大跳」
很快的，2026《英雄聯盟》職業電競賽季就將回歸，在昨（9）天韓國 LCK 賽區的官方表演賽「LCK 季前賽」也正式登場。與往年相同，上路、打野、中路、下路與輔助等五條線路的選手都將各自組成隊伍，進行一場別開生面的表演賽事。而相比於緊張肅殺的正式職業賽季，LCK 賽區的選手們都以更加放鬆的心情參加這場季前表演賽，許多人都在賽後訪問時互相大開玩笑，而 DRX 中路 Ucal 更在昨（9）天的賽後慶祝時直接跳上桌子，放的超級開。
昨（9）天《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區舉辦的「LCK 季前賽」已經順利落幕，最後由傳奇選手 Faker 領軍的「Team MID」成功擊敗下路隊伍「Team BOT」，連續兩年拿到了 LCK 季前賽的冠軍。而賽後以中路身分本色出演的 DRX 戰隊中路 Ucal 在賽後慶祝時超 High，竟直接爬到桌子上跳下來，驚呆了所有觀眾，他也在賽後訪問中表示，「就想做出讓所有人意想不到的姿勢！」
U "whatever the boss man wants" CAL #LCK #SeasonOpening pic.twitter.com/gjbTgJCKID
— LCK (@LCK) January 9, 2026
在賽後訪問中，LCK 賽區的眾選手們也紛紛互開彼此的玩笑，例如以中路隊的 AD 選手身分拿到冠軍的 Chovy 在接受訪問時被問到下路隊輔助 Ruler 的表現怎麼樣時，就僅笑回：「Ruler 的下路玩得很好。」，而 Faker 在接受隊長訪問時也與 Ruler 產生有趣互動，Ruler 就先回應 Faker 在賽前節目中開的四行詩髮線玩笑：「我的頭髮長了很多，你覺得怎麼樣？」，然後 Faker 就笑回：「你一定很常澆水？」，直接讓 Ruler 佯怒表示：「我會告你喔！」，讓 Faker 只能當場對 Ruler 道歉，也笑翻在場眾人。
📏 : I think my hair has grown. (To Faker) What do you think?
🐈⬛ : Oh yes you did a good job. You must be watered it a lot
📏 : I'll sue you
🐈⬛ : I apologize pic.twitter.com/Lv5X6wpv23
— 🌹🐈⬛ (@hernamejess) January 9, 2026
而就在輕鬆的 LCK 季前賽圓滿落幕之後，接下來從下週五（1 月 14 日）開始，2026《英雄聯盟》LCK 賽季就將正式回歸，所有選手們也將收起輕鬆開玩笑的心情，回歸各自戰隊重返賽場，開始競爭新一年的《英雄聯盟》職業賽季。
其他人也在看
《英雄聯盟》LPL選手消極遊戲遭Faker檢舉道歉了！網友質疑「罰太輕」
對於《英雄聯盟》的職業選手們來說，平常除了努力練習準備，爭取在賽場上有更好的發揮，全力爭取更好的成績外，其中一項重要的「社會責任」就是不能消極的對待每一局自己排到的積分對戰，卯足全力取勝。最近《英雄聯盟》的傳奇選手 Faker 在開直播打韓服時被一個隊友消極以待的事情也引起熱議，而經查發現，該名玩家竟是中國 LPL 賽區 TT 戰隊的職業選手 Feather，讓事情迅速發酵。昨（8）天 TT 戰隊也正式發布公告，表示將對 Feather 處以罰款，並且也會加強管理。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
音樂劇電影《魔法壞女巫》也能跨界《英雄聯盟》？主演戲精上身被超有才網友改編遊戲版掀熱議
通常而言，音樂劇跟《英雄聯盟》這樣的電玩遊戲不太會有什麼交集，不過，對於廣大有才的網友們來說這件事卻一點都難不倒他們。近日音樂劇電影《魔法壞女巫》的主演 Cynthia Erivo（全名 Cynthia Chinasaokwu Onyedinmanasu Amarachukwu Owezuke Echimino Erivo）在與粉絲交流時被粉絲嚇到，模仿網路迷因瞪大雙眼，往後退幾部的影片直接被做成了《英雄聯盟》版而爆紅掀起熱議，讓許多網友笑翻：「真的太他 X 有才了！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
2026《英雄聯盟》GZ陣容根本「CFO復仇者聯盟」？簽下1Jiang組成全台班出戰
很快的，2026《英雄聯盟》LCP 職業賽季就要回歸。而在今年的聯賽隊伍名單方面，除了透過升降賽擊敗 CHF，重回台港澳地區一級聯賽的 DCG 之外，Ground Zero（GZ）戰隊也取代了因為財務問題而遭到除名的 PSG 戰隊，繼 2025 年 PCS 聯賽之後，重新回到太平洋賽區的一級聯賽。而在今（10）天宣布上路 1Jiang 戰隊加入隊伍後，來自澳洲的 GZ 戰隊也完成了自己的 2026 年賽季陣容，除了陣容全由台灣選手組成外，也被網友們戲稱「CFO復仇者聯盟」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 33 分鐘前 ・ 發表留言
《英雄聯盟》中國老牌戰隊RNG迎來終章！官方發文「RNG Out」告別過去榮辱
對於全球關注《英雄聯盟》職業電競的老觀眾們來說，來自中國 LPL 賽區的 RNG 戰隊想必不陌生。從皇族時期開始，總共殺進了 7 次《英雄聯盟》世界大賽，拿下了三座《英雄聯盟》季中邀請賽冠軍，在 LPL 賽區也捧起了 5 座冠軍獎盃，可謂戰功赫赫，並且也因為《英雄聯盟》戰隊的成功讓 RNG 能夠跨足其他電競項目，極盛時同時營運著 6 支職業電競戰隊。不過，近年來的經營不順讓這個老牌俱樂部面臨著欠薪、違約、與選手對簿公堂等問題，母公司也在今年 8 月份宣告破產。而現在看起來，這個老牌電競俱樂部似乎已經沒有回歸的可能了，昨（8）天透過官方 X 發文：「RNG Out.」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 1
韓國股市狂漲他卻賠爆！T1 Oner自曝炒股慘跌「80%、83%」苦笑認賠
台股近期站上 3 萬點大關，韓國股市也從去年起開始狂漲，不過對於《英雄聯盟》T1 打野 Oner 來說，股票卻是一個「慘痛經驗」，因為自己買的兩個股票分別竟然大跌了 80% 與 83%，讓他苦笑表示：「我現在看都不看它了」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
《英雄聯盟》Faker直播遇歧視ID默默檢舉，網讚：不愧是GOAT、優良示範
《英雄聯盟》傳奇選手 T1 Faker 昨晚持續實況，而沒想到對戰中遇到了一名韓文中帶有歧視意味的玩家 ID「掌櫃」，而他當下沒有多說什麼就直接透過系統檢舉，不少網友稱讚他：「不愧是GOAT」、「優良示範」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
微軟最新報告：全球6/1人口使用AI 台灣普及率超越美日
（中央社西雅圖8日綜合外電報導）微軟研究團隊的最新報告發現，全球人工智慧（AI）採用率2025年下半年持續提高，大約每6人就有1人使用生成式AI工具，且台灣的AI普及率目前位居調查國家中第23名，超過美國及日本。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
台灣大連14年通過瑞士SGS Qualicert國際認證
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大今(9)日表示，因應 AI 工具快速更新、裝置功能日益複雜，myfone 門市持續強化「顧問式」服務，由門市同仁協助用戶把需求講清楚、把選擇變簡單。台灣大並宣布，已連續...自立晚報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
獨家》不明APP藏陷阱！免費試用變扣款 民眾慘換卡止損
來路不明的APP千萬別亂下載，因為很可能導致你被盜刷還無法取回！有民眾發現信用卡帳單，多了筆近2千元的國外扣款，一查才知道來自某款AI APP的自動續訂，但奇怪的是手機APP商店中卻找不到訂閱紀錄，導致她根本無法取消，只能認賠！後續怕又被盜刷，最終只能直接換卡。 #APP#盜刷#信用卡東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
信義房屋啟動「社區一家，企業同行」共好平台，南山人壽率先簽署 MOU
信義房屋於 2026 年 1 月 9 日宣布正式啟動「社區一家，企業同行」共好平台，透過制度化媒合機制，串聯企業資源投入在地社區行動，協助企業以長期、可持續的方式回應社會議題蘋果仁 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
《柏德之門3》開發商再澄清AI爭議！強調《神諭》美術絕不用AI產圖：根本達不到要求
自從進入 AI 時代以來，人類除了探索 AI 技術能夠如何應用，帶給自己更方便的生活外，也從未停止該如何與 AI 技術共處、互動的相關辯論。其中最主要的辯證戰場之一就是 AI 技術的界線到底在哪裡，舉凡美術、音樂、文章小說等藝術創作是否也該交由 AI 取代人類。而《柏德之門3》開發商 Larian Studios 執行長之前在聊到新作《神諭》時承認有用「生成式 AI」來參考的說法也引起爭議，也讓他最近舉辦的 AMA 活動中正面確認：「遊戲美術不會有任何 AI 產生的東西。」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
Meta與美國3家核能公司簽約 為AI資料中心供電
（中央社舊金山8日綜合外電報導）科技巨擘Meta今天宣布，已與3家美國核能公司達成重大協議，預計到2035年將新增高達6.6吉瓦（GW）的潔淨能源。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
歐盟碳稅才上路就遇挑戰 法國籲肥料免適用
（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）根據路透社掌握的文件草案顯示，法國正尋求歐盟其他國家支持，推動將肥料排除在歐盟碳邊境稅之外。法方認為如此才能保護目前陷入困境的歐洲農民。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蘋果規劃4款新iPhone 摺疊機與入門款入列
【記者趙筱文／台北報導】蘋果2026年iPhone產品布局逐漸明朗。外媒最新消息指出，蘋果今年預計推出至少4款全新iPhone，除既有的Pro系列外，還將首度推出傳聞已久的摺疊iPhone，並補上鎖定入門市場的iPhone 17e。不過，往年固定在秋季亮相的基本款新iPhone，傳出可能將延後推出，甚至不會在今年登場。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
不用直上Ultra了？Galaxy S26隱私螢幕傳下放Plus
【記者趙筱文／台北報導】三星下一代旗艦手機Galaxy S26系列的「隱私螢幕（Privacy Display）」功能，先前多次被外媒點名可能是Galaxy S26 Ultra的專屬亮點，不過最新爆料顯示，這項主打防偷看的功能，似乎不只高階機型才能用。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Steam Machine價格悄曝光？國外零售商洩露至少3萬台幣起跳
去年 11 月，全球最大 PC 遊戲平台 Steam 無預警公布了自己接下來的全新硬體產品，除了控制器 Steam Controller、VR 裝置 Steam Frame VR 外，竟還打算進軍主機市場推出自己的「Steam Machine」，性能將是旗下掌機 Steam Deck 的 6 倍，引起玩家們的討論與期待。不過，隨著記憶體等電腦零組件的價格持續上漲，也讓許多人開始好奇、擔心 Steam Machine 的定價策略。沒想到，現在捷克一間零售商就已經搶先上架 Steam Machine 的商品頁面，在網頁原始碼中也洩露這款全新主機至少要賣 3 萬台幣起步。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 4
完成神作《進擊的巨人》後…諫山創坦言日常已不作畫，未來難再誕生同級作品
自 2009 年開始連載開始，由日本漫畫家諫山創所創作的《進擊的巨人》就獲得了空前成功，在連載的 12 年間成為全球漫畫粉絲的獨特回憶，2013 年開始播出的動畫版作品也掀起了風潮，成為動漫迷心目中的「神作之一」。而隨著 2021 年《進擊的巨人》漫畫完結、去年最終章電影版上映後，諫山創老師也終於清閒下來，他最近也出席《進擊的巨人》最終章電影版在日本的重映活動，分享其實自己平常已經沒在畫畫了，但也特別表示，並不是自甘墮落，以後可能也很難再度畫出《進擊的巨人》這樣的作品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
NBA》Kevin Durant 升上NBA歷史得分榜第7位 卻成了里程悲
美國時間週五晚間，在休士頓火箭以 105比111 輸給波特蘭拓荒者的比賽中，Kevin Durant緯來體育台 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 27
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 27