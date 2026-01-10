《英雄聯盟》LCK季前賽Faker又開Ruler頭髮玩笑差點被告，還有人嗨到爬上桌子慶祝？
很快的，2026《英雄聯盟》職業電競賽季就將回歸，在昨（9）天韓國 LCK 賽區的官方表演賽「LCK 季前賽」也正式登場。與往年相同，上路、打野、中路、下路與輔助等五條線路的選手都將各自組成隊伍，進行一場別開生面的表演賽事。而相比於緊張肅殺的正式職業賽季，LCK 賽區的選手們都以更加放鬆的心情參加這場季前表演賽，許多人都在賽後訪問時互相大開玩笑，而 DRX 中路 Ucal 更在昨（9）天的賽後慶祝時直接跳上桌子，放的超級開。
昨（9）天《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區舉辦的「LCK 季前賽」已經順利落幕，最後由傳奇選手 Faker 領軍的「Team MID」成功擊敗下路隊伍「Team BOT」，連續兩年拿到了 LCK 季前賽的冠軍。而賽後以中路身分本色出演的 DRX 戰隊中路 Ucal 在賽後慶祝時超 High，竟直接爬到桌子上跳下來，驚呆了所有觀眾，他也在賽後訪問中表示，「就想做出讓所有人意想不到的姿勢！」
在賽後訪問中，LCK 賽區的眾選手們也紛紛互開彼此的玩笑，例如以中路隊的 AD 選手身分拿到冠軍的 Chovy 在接受訪問時被問到下路隊輔助 Ruler 的表現怎麼樣時，就僅笑回：「Ruler 的下路玩得很好。」，而 Faker 在接受隊長訪問時也與 Ruler 產生有趣互動，Ruler 就先回應 Faker 在賽前節目中開的四行詩髮線玩笑：「我的頭髮長了很多，你覺得怎麼樣？」，然後 Faker 就笑回：「你一定很常澆水？」，直接讓 Ruler 佯怒表示：「我會告你喔！」，讓 Faker 只能當場對 Ruler 道歉，也笑翻在場眾人。
📏 : I think my hair has grown. (To Faker) What do you think?
🐈⬛ : Oh yes you did a good job. You must be watered it a lot
📏 : I'll sue you
🐈⬛ : I apologize pic.twitter.com/Lv5X6wpv23
— 🌹🐈⬛ (@hernamejess) January 9, 2026
而就在輕鬆的 LCK 季前賽圓滿落幕之後，接下來從下週五（1 月 14 日）開始，2026《英雄聯盟》LCK 賽季就將正式回歸，所有選手們也將收起輕鬆開玩笑的心情，回歸各自戰隊重返賽場，開始競爭新一年的《英雄聯盟》職業賽季。
