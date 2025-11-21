《英雄聯盟》LCK新陣容大洗牌！Scout回韓加盟NS，DK下路雙人組同步公開

《英雄聯盟》進入轉會期後各隊伍陣容風雲變色，尤其以 LCK 目前變化與公布的消息最多，其中 KT 迎來了之前的選手 Aiming 回歸，在 2016 後就轉戰 LPL 的 Scout 也確認回歸，新東家為 NS，至於 DK 的新下路雙人組也出爐，正是透過外媒爆出的 Smash，以及從 BNF 二隊升上來的 Career。

LCK 轉會期消息特別多（圖源：DK / NS）

KT 在昨晚公布 Aiming 回歸的消息，將在 2026 賽季與隊伍一同出征。目前 KT 確認新陣容為 PerfecT、Cuzz、Bdd、Aiming、Ghost（輔助）、Pollu。

曾在 2015～2016 待過 SKT 的 Scout 後續轉戰 LPL 長達十年，待過 EDG、LNG、JDG 等隊伍，並在 2021 時拿下世界冠軍，這次回來將帶領隊伍挑戰更好的成績。而韓網則傳出原本的中路選手 Calix 雖然有接到其他隊伍報價，但本人想留在隊伍中挑戰先發位置，因此最後將留在一隊以替補身分活動。

HLE 則是稍早公開輔助 Delight 續約消息，打野雖然未正式公開，但昨日已被 HLE 越南粉專搶先爆雷，將由 Kanavi 頂替 Peanut 的位置。目前僅剩下路人選未知，但高機率會是外界一直傳聞的 Gumayusi。

DK 也在今日宣布下路雙人組，一位是前 T1 下路 Smash，另一位則是之前一直在次級聯賽活動，今年從 BNF 轉過來的 Career。