《英雄聯盟》LCK新陣容大洗牌！Scout回韓加盟NS，DK下路雙人組同步公開
《英雄聯盟》進入轉會期後各隊伍陣容風雲變色，尤其以 LCK 目前變化與公布的消息最多，其中 KT 迎來了之前的選手 Aiming 回歸，在 2016 後就轉戰 LPL 的 Scout 也確認回歸，新東家為 NS，至於 DK 的新下路雙人組也出爐，正是透過外媒爆出的 Smash，以及從 BNF 二隊升上來的 Career。
KT 在昨晚公布 Aiming 回歸的消息，將在 2026 賽季與隊伍一同出征。目前 KT 確認新陣容為 PerfecT、Cuzz、Bdd、Aiming、Ghost（輔助）、Pollu。
[Official] Welcome Back Aiming
kt Rolster has signed Aiming for the 2026 season.
We look forward to seeing Aiming lead the game with his exceptional abilities.
Please give Aiming your strong support. pic.twitter.com/ENroN3fBgA
— KT Rolster (@KTRolsterLoL) November 20, 2025
曾在 2015～2016 待過 SKT 的 Scout 後續轉戰 LPL 長達十年，待過 EDG、LNG、JDG 等隊伍，並在 2021 時拿下世界冠軍，這次回來將帶領隊伍挑戰更好的成績。而韓網則傳出原本的中路選手 Calix 雖然有接到其他隊伍報價，但本人想留在隊伍中挑戰先發位置，因此最後將留在一隊以替補身分活動。
[OFFICIAL ANNOUNCEMENT] #LCK
Mid laner 'Scout' is joining Nongshim RedForce’s LCK roster.With his diverse experience and versatility, we look forward to Scout playing a key role in Nongshim RedForce’s rise. Please give him your warm support.#NONGSHIM #NSRedForce #Scout pic.twitter.com/B46tYDIkC8
— NS RedForce (@NS_RedForce) November 21, 2025
HLE 則是稍早公開輔助 Delight 續約消息，打野雖然未正式公開，但昨日已被 HLE 越南粉專搶先爆雷，將由 Kanavi 頂替 Peanut 的位置。目前僅剩下路人選未知，但高機率會是外界一直傳聞的 Gumayusi。
𝗗𝗘𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧, 𝗥𝗲-𝘀𝗶𝗴𝗻𝘀
2026년에도 한화생명e스포츠와 ‘Delight’ 유환중 선수가 함께합니다. 팀을 안정적으로 이끌어온 든든한 서포터 Delight 선수와 내년에도 함께 나아가겠습니다. 앞으로도 변함없는 응원 부탁드립니다.
Hanwha Life Esports will continue with ‘Delight’ Yoo… pic.twitter.com/VDbRRdvj0A
— Hanwha Life Esports (@HLEofficial) November 21, 2025
DK 也在今日宣布下路雙人組，一位是前 T1 下路 Smash，另一位則是之前一直在次級聯賽活動，今年從 BNF 轉過來的 Career。
𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝑫𝒑𝒍𝒖𝒔 𝑲𝑰𝑨, 𝑺𝒎𝒂𝒔𝒉.
2026년 Dplus KIA LCK 팀의 새로운 BOT 'Smash' 신금재 선수를 소개합니다.
차근차근 쌓아온 실력과 가파른 성장세를 바탕으로, 자신의 역량을 마음껏 펼칠 준비를 마친 'Smash' 선수에게 많은 기대와 응원 부탁드립니다. Dplus KIA와 함께… pic.twitter.com/uTwCaOZpIj
— Dplus Kia (@DplusKia) November 21, 2025
𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝑫𝒑𝒍𝒖𝒔 𝑲𝑰𝑨, 𝑪𝒂𝒓𝒆𝒆𝒓.
2026년 Dplus KIA LCK 팀의 새로운 SPT ‘Career’ 오형석 선수를 소개합니다.
챌린저스 리그에서 보여준 역량과 잠재력으로 LCK 무대를 누빌 ‘Career’ 선수에게 많은 기대 부탁드립니다. Dplus KIA와 함께 능력을 꽃피우고 만개할 ‘Career’… pic.twitter.com/BEZsEgvifY
— Dplus Kia (@DplusKia) November 21, 2025
