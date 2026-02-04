《英雄聯盟》LCK第一賽段「教練開麥」超兩極！T1、HLE完全沒用過，但DRX直接用好用滿？

對於《英雄聯盟》韓國 LCK 與太平洋 LCP 兩大賽區的觀眾們來說，今年最大的賽制變革之一就是「教練開麥」制度啟用。在目前的第一賽段比賽中，LCP 與 LCK 兩個賽區的隊伍教練們在比賽中不再置身事外，結束 BP 後仍然能夠在任何隊伍需要的時刻都直接與隊伍連 MIC，幫助選手們規劃戰術、取得戰場優勢。而在日前 LCK 賽區的超級週結束之後，今年第一賽段 LCK Cup 的相關統計「教練開麥」也已經出爐，其中世界冠軍戰對 T1 與 HLE 都沒用過這個系統，而 DRX 戰隊在總計 16 局比賽中就用了 45 次，形同每場的三次連 MIC 機會都用好用滿。

(Credit:LCK)

廣告 廣告

綜合韓媒報導，根據 Riot Games 統計出來的結果，在今年 LCK 賽區第一賽段 LCK Cup 的例行賽中，10 支戰隊總共動用了新賽制「教練開麥」 102 次，其中世界冠軍戰隊 T1 與 HLE 兩支隊伍都沒用過，接著 DNS、Gen.G、BNK、DK 與 KT 戰隊都用不到 10 次。而在使用超過十次的隊伍中，NS 用了 12 次；BRO 則是 18 次，最捧場的是 DRX 戰隊，用了 45 次，以每局比賽有三次機會計算，DRX 隊伍在出賽的 16 局比賽中用好用滿。

如此兩極的數據也顯示了「教練開麥」這個允許教練直接指導賽場選手發揮的新賽制的評價可能很兩極化，例如 T1 監督 Kkoma 就表示，在接下來的季後賽中他們仍然不會使用，一切的賽場表現都將交由選手自由發揮。而事實上，例如 T1 打野 Oner 等人也都有在賽後訪問時表示，不考慮「教練開麥」是因為對選手來說會干擾到他們的賽場表現。不過，對於陣中擁有傳奇中路 Faker 坐鎮的 T1 來說，或許也的確沒有必要使用，許多網友就笑稱：「T1 教練在中路」、「內建永久教練語音」

與這個觀點相反的是，已經用了 45 次的 DRX 戰隊監督表示，戰隊在確認有這個新賽制之後就有在類似環境下進行訓練，並且也有與選手們討論該如何從這個賽制中獲益，讓 DRX 戰隊在比賽中能夠營運得更順暢，更容易贏下比賽。而在接下來 LCK 賽區也即將進入更緊張刺激的季後賽階段，或許接下來我們也能看到，教練開麥這個新功能在每場比賽都至關重要的季後賽上到底能發揮多少作用，幫助隊伍們順利取勝。