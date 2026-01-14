《英雄聯盟》LCK職業賽季回歸不讓中國賽區「蟈神」專美於前！「河蟹」也來賽前預測爆冷結果？

在去年《英雄聯盟》職業賽季中，除了官方自己舉辦的季中對抗賽、世界大賽、初陣對抗賽等三大國際賽事外，也由中國三大直播平台虎牙、鬥魚、Bilibili 經官方首肯同意後，邀請 LPL、LCK、LCP 三個亞洲賽區的中段班隊伍一起打「亞洲邀請賽」，並且相較於官方國際賽事，這個比賽的整體氣氛較為輕鬆，因此也讓官方宣傳時能夠加入許多巧思。除了超神的宣傳文案外，當時亞洲邀請賽賽前還有結合社群梗，用「蟈蟈」來進行賽果預測掀起熱議。沒想到，這類預測活動現在也被《英雄聯盟》官方賽事參考，在今（14）天的 LCK Cup 比賽開打前，竟找來了「河蟹」進行預測？

今年LCK賽區有「河蟹」預測！(Credit:Soop)

2026《英雄聯盟》一級聯賽的職業賽季將從今（14）天開始回歸，LCK 與 LPL 兩大賽區賽事將率先開始進行，LCK 賽區的開幕戰將由去年的《英雄聯盟》世界大賽亞軍對決 DNF，而有參與亞洲對抗賽競爭的 DK 在下半場則要對決 BRO。

而在緊張刺激的比賽正式開打前，昨（13）天 LCK 賽區在韓國的直播平台 SOOP 上推出了賽前節目與預測環節，並不是找前選手、主播賽評等專業的分析者來進行預測，而是找更專業（?）的召喚峽谷野怪「河蟹」(寄居蟹) 在兩場比賽中各自挑選勝者，結果這隻寄居蟹最後連續兩場比賽都給出有別於其他賽前預測的答案，認為上半場比賽 DNF 將會戰勝 KT，而下半場會由 BRO 擊敗 DK 拿下勝利。

不過，由於蟈蟈的生命只有 80~90 天，因此去年亞洲對抗賽的「蟈神」在比賽結束後，已經確認在去年 12 月時去當天使了。所以這次 LCK 官方用寄居蟹來預測也引起許多網友熱議，「壽命真的夠嗎？」、「好像反指標」，而根據海洋學家研究，在飼養得宜的前提下寄居蟹能夠活 20~30 年，甚至還被記錄過最久 70 年的存活紀錄，因此如果一切順利，或許在今年整年的 LCK 賽季中，我們都有望能看到「蟹神」做出預測，指引全球觀眾。