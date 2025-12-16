《英雄聯盟》LCK跟雙直播平台簽5年大約！Youtube不能看？台灣觀眾別擔心

《英雄聯盟》Riot Games 今（16）日宣布 LCK 將與 NAVER、SOOP 簽下長達 5 年的約，從 2026 年至 2030 年為止，LCK 的韓文台直播將在這兩個平台進行，不過英文台仍然可以在 Youtube 上收看，因此主要影響到的仍是韓國觀眾。

LCK 韓文台不在 Youtube 播了（圖源：LoL Esports）

在簽下這份大約後，《英雄聯盟》LCK 韓文台只會在 NAVER、SOOP 兩平台直播，Youtube 則是會繼續放上比賽精華與幕後花絮等影片，同時在 First Stand（初陣對抗賽）、MSI（季中邀請賽）與世界賽部分，Youtube 同樣也會繼續進行直播。

NAVER，將以 LCK 官方贊助商身分取得 LCK 官方賽場「LoL Park」的冠名權，推動轉型為「CHZZK LoL Park」，進一步提升運動粉絲的現場體驗。SOOP 則透過以實況主為核心的內容，以及與 LCK 各戰隊的直播合作夥伴關係，提供讓粉絲更貼近賽事的體驗環境。