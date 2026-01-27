《英雄聯盟》LCK Cup決賽宣布香港舉辦！門票價格、開賣時間曝光，2/28連假開打

《英雄聯盟》LCK Cup 已經火熱開打，官方今（27）日宣布，總決賽將移師香港舉辦，於 2 月 28 日、3 月 1 日連續兩天登場，門票價格從新台幣 2000 至 6800 元左右，將於 1 月 30 日開放一般販售。

這次決賽要在香港舉辦（圖源：LCK）

Riot Games 今日公布《英雄聯盟》LCK 敗部決賽以及總決賽將在 2 月 28 日、3 月 1 日兩天在香港啟德體藝館、啟德體育園舉行。官方表示，這次於香港舉辦，是在綜合考量交通便利性與現場觀賽環境後所做出的決定，目標是讓來自亞洲及其他地區的粉絲，都能更方便且更具沉浸感地體驗 LCK。

門票將於 1 月 29 日上午 10 點開放，開放給 Paycool 信用卡持卡人進行優先預購，而一般售票則是在隔日 1 月 30 日上午 10 點販售。門票可透過 Damai 與 HK Ticketing 購買。決賽現場也將設置 LCK 商店、各戰隊攤位與贊助商攤位，迎接來自世界各地的 LCK 粉絲。

門票價位如下：