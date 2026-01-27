《英雄聯盟》LCK Cup超級週開打！T1有望五連勝卻未必直進季後賽，賽制一次看懂

《英雄聯盟》韓國 LCK Cup 在這週進入了 Super Week 超級週，也就是五天五場比賽都是 Bo3 的最後一週小組賽。目前巴龍組的 GEN、T1 與遠古巨龍組的 DK 都已經確定至少能夠晉級下一階段入圍賽，至於能否更上一層樓直接晉級季後賽，除了自身要把握這週的比賽以外，也需要看看與自己同組的其他隊伍能否戰勝對手。例如 T1 已經取得 4 勝 0 敗的戰績，只要 31 日可以打敗 DK 就能小組賽五戰全勝，但即便是這樣 T1 也不一定能夠如願晉級季後賽，而是要從入圍賽繼續征途，原因就在賽制安排裡。

LCK Cup 採用的特殊小組賽制讓每場比賽都會牽動所有隊伍的命運（來源：LCK）

今年 LCK Cup 小組賽把十支隊伍分成兩個小組，每支隊伍都要與不同小組的所有隊伍進行一次單循環比賽，勝利即可為自己小組增加一個積分。在三週的小組賽結束後兩個小組會互相比較總積分，積分較高的組別會變成勝者組、積分較低則變成敗者組；勝者組裡前兩名戰隊與敗者組第一名戰隊可以直接晉級季後賽、至於勝者組後三名戰隊與敗者組第二至四名戰隊則是晉級入圍賽。現在巴龍組 T1 與 GEN 都是 4 勝 0 敗，但 T1 因為輸了 3 個小場所以排在第二名。

由於現在巴龍組與遠古巨龍組都是 10 點積分，倘若這禮拜 GEN 與 T1 皆取得勝利，但同組的 NS、DNS、BRO 無人戰勝遠古巨龍小組的隊伍，那雖然 T1 是 5 勝 0 敗第二名結束還是會因為所在組別是敗者組的緣故，只能到入圍賽繼續爭取季後賽資格。目前一切還有很大的變數，但 T1 最明確的直升季後賽之路大概可以分成兩條：自己小組在這週至少取得三勝；或者戰勝 DK 的同時 GEN 不敵 HLE 落到第二名。至於 GEN 只要穩住陣腳就一定能跳級到季後賽。

目前一切都無法斷定（來源：LCK）

巴龍組除了 T1、GEN 以外 NS、DNS、BRO 還在拉鋸當中；另外一邊遠古巨龍小組的戰況也很激烈，除了 DK 已經確定晉級入圍賽以外 BFX、HLE、KT 都是 2 勝 2 敗，至於 DRX 雖然是 1 勝 3 敗但也還是有一線生機。雖說這個全勝還是可能要打入圍賽的賽制已經引發網友吐槽，但確定的是這週每場比賽都會對於誰能晉級季後賽、誰要從入圍賽繼續打、誰要提前告別 LCK Cup 都會有很大的影響，所以 LCK 的觀眾們千萬不要錯過超級週比賽。