《英雄聯盟》LCK Cup 1月14日登場！賽事新規則、賽程出爐

《英雄聯盟》LCK 賽區今（6）日進行了第一階段賽事 LCK CUP 的直播選隊儀式，為本屆賽事揭開序幕。本屆 LCK CUP 賽程橫跨 1 月中旬至 3 月初，小組賽將於 1 月 14 日至 2 月 1 日進行，Play-in 階段安排在 2 月 6 日至 2 月 8 日，季後賽則自 2 月 12 日一路打到 3 月 1 日。比賽系列賽規格視階段採用 Bo3 或 Bo5，整個賽事統一使用無懼選角模式。

GEN.G 是去年 LCK 冠軍（圖源：LCK）

其中小組賽第三週將首度加入「超級週（Super Week）」設計，同一小組、相同種子順位的隊伍將進行一場 Bo5 對戰。該場 Bo5 的勝者可直接取得 2 分，其餘一般 Bo3 勝場仍維持 1 分計算，讓小組排名競爭在後段更加關鍵。最終晉級決賽的兩支隊伍，將代表 LCK 前往 3 月於巴西舉行的初陣對抗賽（The First Stand、FST）國際賽事。

賽制方面，LCK CUP 也針對季後賽與 Play-in 晉級結構進行調整。季後賽直通名額由原本的勝者組第 1 至第 3 名，改為勝者組第 1、2 名加上敗者組第 1 名；Play-in 晉級隊伍則從原先的勝者組第 4、5 名與敗者組第 1 至第 4 名，變更為勝者組第 3 至第 5 名，以及敗者組第 2 至第 4 名。整體設計更強調勝者組前段名次的重要性，同時降低敗者組容錯空間。

季後賽賽制也同步升級，過去自 R2 才導入雙敗淘汰制，如今改為從 R1 起全面採用雙敗賽制，總場次由 8 場增加至 10 場，讓更多隊伍有機會在高強度對抗中調整狀態、拉長戰線。

營運層面上，週末比賽的開賽時間也有所調整，統一由原本的韓國時間下午 3 點改為下午 5 點，更立於粉絲能欣賞直播賽事。此外，LCK CUP 小組賽期間也將試行導入「教練語音」制度，每局可使用 3 次、每次最長 45 秒，且不設暫停限制，教練室也不會看到對手視野。官方表示，此舉主要作為測試用途，觀察這個制度對比賽節奏與戰術溝通的實際影響。

2026 年的《英雄聯盟》LCK CUP 在賽程與賽制上進行多項調整，加上有教練語音這樣的新設計，也許今年的戰況會更加精采與捉摸不定。

2026 LCK Cup 選隊環節（圖源：LCK）

